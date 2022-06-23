شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لطفلك.. كيفية تعزيز مناعة الطفل «المبتسر» والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

الرضاعة الطبيعية هي إحدى طرق تعزيز مناعة الأطفال المبتسرين ومساعدتهم على محاربة مجموعة متنوعة من الأمراض الشائعة، فـ "الولادة المبكرة " هي إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه علوم الرعاية الصحية الحديثة، تشير التقديرات إلى أن الولادات المبكرة تمثل أكثر من 10٪ من المواليد الأحياء وأكثر من 40٪ من جميع وفيات المواليد على مستوى العالم.



يمتلك الأطفال الخدج أجهزة مناعية غير ناضجة مع انخفاض المناعة الفطرية والتكيفية، مما يؤدي إلى ضعف الدفاع ضد مسببات الأمراض المسببة للأمراض، كما أن الالتهاب داخل الرحم، الذي يساهم بشكل رئيسي في الولادة المبكرة، يؤدي إلى انخفاض وظيفة المناعة عند الأطفال حديثي الولادة.

يتأثر تطوير وعمل أجهزة المناعة بشكل أكبر بالتدخلات الطبية اللازمة، كل هذه العوامل تضيف بشكل تراكمي إلى القوة الدفاعية المنخفضة للرضيع ضد مسببات الأمراض الغازية والضارة.

هناك فجوة كبيرة سائدة بين معدلات وفيات الأطفال الخدج في البلدان المتقدمة ذات الدخل المرتفع وأولئك المولودين في البلدان النامية منخفضة الدخل، على مدى العقود الأربعة الماضية مع زيادة الرعاية القائمة على الأدلة للأطفال الخدج في البلدان ذات الدخل المرتفع ، فإن مخاطر الإعاقات طويلة الأجل تتراجع تدريجياً.

مع تحويل العناية المركزة لحديثي الولادة إلى شكل غير تدخلي أكثر ، أصبحت بعض الجوانب أيضًا ممكنة للتكيف في الدول ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض.

تشمل بعض التطورات الملحوظة في هذا الجانب الاستخدام الواسع النطاق للكورتيكوستيرويدات السابقة للولادة في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل ، واحتضان الممرضات المدربين تدريباً عالياً والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال رعاية الطفل ، والاهتمام المتعمد بخدمات الرعاية الملائمة للأطفال والأسرة.

تدابير احترازية لتقليل الضعف طويل الأمد عند "الأطفال الخدج" :

على الرغم من كل التطورات ، فإن المخاطر التي يواجهها الأطفال الخدج عالية جدًا ويجب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة للتخفيف من التأثير طويل المدى وقصير المدى، بعض التدابير الوقائية :

1- في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم ، الذي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والوفيات و RDS ، لن تكفي العناية الحرارية البسيطة "التجفيف ، والاحترار ، والجلد للجلد ، والاستحمام المتأخر"، يجب البدء في أنظمة دعم الرعاية الحرارية الإضافية بما في ذلك تقنيات جديدة ومبتكرة مثل استخدام Kangaroo Mother Care وقبعات الأطفال والبطانيات والسخانات العلوية والحاضنات.

2- في حالات التهابات الحبل السري والجلد أو الإنتان الوليدي ، يجب الحفاظ على الممارسات الصحية مثل التنظيف اليدوي المنتظم، البدائل الأخرى هي لقط الحبل المتأخر واستخدام الكلورهيكسيدين والمطريات.

3- كما أن الأطفال الخدج معرضون لخطر الوقوع ضحية لـ"نقص سكر الدم" ، يؤدي هذا إلى زيادة مخاطر الضعف أو الوفاة أو كليهما.

4- العلاج الوحيد لذلك هو زيادة مستويات السكر في الدم من خلال الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية، أيضًا ، في الحالات الخطيرة .

يمكن استخدام تقنيات الرضاعة الطبيعية المتقدمة مثل فنجان أو أنبوب التغذية، نقص حليب الثدي هو عامل خطر للإصابة بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر عند الأطفال الخدج.

تعرف علي 7 أشياء يمكن لآباء الأطفال المبتسرين القيام بها ، يجب استخدام هذه الممارسات الطبيعية القديمة والصحيحة والمختبرة كإجراءات احترازية من قبل الآباء في المنزل:

1- الرضاعة الطبيعية:

يحتوي حليب الثدي على كميات كبيرة من الجزيئات التي تعزز مناعة الطفل وتساعده على محاربة مجموعة متنوعة من الالتهابات الشائعة.

يعمل حليب الأم أيضًا كمصدر مستمر للأجسام المضادة من الأم إلى الطفل، من المعروف أن حليب الثدي يقلل التهابات الأمعاء بشكل كبير، في الحالات التي يكون فيها حليب الأم غير كافٍ ، فكري في الاستفادة من حليب الأم من متبرع.

2- العناية النظيفة:

يجب أن تستمر الممارسات النظيفة والصحية المستخدمة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المنزل، احتفظ بملابس الأطفال بشكل منفصل واغسلها أيضًا بالماء الساخن على حدة، اغسلي يديك بعد استخدام المراحيض ، وبعد تغيير الحفاض ، وقبل تحضير الحليب - إرضاع الطفل ، إلخ.

3- تجنب التعرض البيئي:

على الرغم من أن الأطفال الخدج لا يمكنهم العيش في فقاعة ، يجب الحد من تعرضهم للزوار والسفر في الخارج، قلل من الزوار وتجنبهم تمامًا إذا كان لديهم سعال بارد أو بقة في المعدة.

4- توفير الدفء:

تعتبر رعاية الأم بطريقة الكنغر طريقة ممتازة لتعزيز الترابط والمناعة والدفء، استخدم سخانات الغرفة والملابس الإضافية (القفازات والجوارب والقبعات وغيرها) عند الضرورة.

5- التطعيم:

اللقاح مهم جدًا للحماية من العدوى الخطيرة، تابع بانتظام مع طبيب الأطفال الخاص بك وتلقي التطعيمات في الوقت المحدد.

6- البروبيوتيك:

على الرغم من أن الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء ، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن أكثر من 80٪ من مناعة الطفل تأتي من الأمعاء، لذا ، فإن الاستثمار في البروبيوتيك يعد خيارًا فعالًا من حيث التكلفة ويخفف من المخاطر للعناية بالطفل في المنزل.

7- التدليك اليومي:

كشفت الدراسات الحديثة أن التدليك اليومي المتكرر لا يمكن أن يساعد في بناء المناعة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تقليل التوتر وزيادة الوزن بشكل أسرع للأطفال الخدج.