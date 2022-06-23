لرجيم صحي.. تحضير مقبلات سريعة «سلطة التونة» بالزبادي

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

سلطة التونة من الأطعمة الصحية التي ينصح بتناولها في وجبة العشاء، فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الذي بحتاجها جسمك، لوجبة صحية مشبعة حضري سلطة "التونة بالزبادي والمايونيز"، وقدميها باردة .



المقادير :

- مايونيز - رشة فلفل اسود - عصير ليمونة - 2 علبة تونا مصفاة - بصلة مفرومة - 2 ملعقة كرفس مفروم ناعم - 2 ملعقة بقدونس مفروم ناعم - علبة زبادي

طريقة التحضير: - ضعي التونة في وعاء. - ثم أضيفي الكرفس والبقدونس والبصل المفروم. - ثم قومي بخلط المايونيز مع الزبادي والفلفل الأسود وعصير الليمون. - ثم قومي بصب المزيج فوق التونة وقلبي جيداً وقدميها فوراً.