شكرا لقرائتكم خبر عن للجنس الناعم .. فوائد «زيت إبرة الراعي» للبشرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

أثارت رائحة الأزهار المكثفة لـ "زيت إبرة الراعي" الأساسي إعجاب الناس لآلاف السنين بسبب تأثيره النفسي المتوازن والجلد على حد سواء.



لذلك نقدم لكي سيدتي نظرة على الطرق التي يمكنك بها دمج هذا الزيت العطري في علاجات التجميل من أجل الرفاهية الشاملة.

يتم تقطير زيت إبرة الراعي الأساسي بالبخار من الشجيرة المعمرة ، وهي موطنها الأصلي في مواقع مختلفة حول العالم وموطنها الأصلي في جنوب إفريقيا، في حين أن هناك المئات من أنواع إبرة الراعي ، يتم زراعة حفنة قليلة فقط لإنتاج الزيت العطري ، مع بوربون ، صيني وأنواع إبرة الراعي المصرية هي الأكثر استخدامًا.

يجب قطع النبات طازجًا قبل فتح الأزهار مباشرة لتحقيق أعلى إنتاجية من الإجراءات العلاجية في عملية الاستخراج ، حيث ينتج عن ذلك زيت عطري برائحة شبيهة بالورد الزهرية ، ومغطاة بأوراق عشبية حلوة ومسحة خضراء حارة. .

في الواقع ، غالبًا ما يُشار إلى بوربون إبرة الراعي باسم الورد ، إبرة الراعي لما له من رائحة عطرية مماثلة ، مما يجعله زيتًا محبوبًا لدى المعالجين بالروائح والعملاء على حد سواء.

يُشتق زيت إبرة الراعي الأساسي عن طريق التقطير بالبخار لأوراق ، وهو نبات موطنه جنوب إفريقيا، يحتوي زيت إبرة الراعي على خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للجراثيم والالتهابات والميكروبات، إضافة إلى خصائص قابضة للمسام، مما يجعل بشرتك نظيفة ونقية وصافية.

في السطور التالية نقدم لكِي عن فوائد "زيت إبرة الراعي" للبشرة:

1- يقلل من ظهور الشيخوخة والتجاعيد

يساعد زيت إبرة الراعي على علاج الأمراض الجلدية، مثل الشيخوخة والتجاعيد، ولديه القدرة على تقليل مظهر التجاعيد، لأنه يشد بشرة الوجه ويبطئ من آثار الشيخوخة.

2- يعزز من صحة الجلد يحتوي زيت إبرة الراعي على خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، كما يساعد في علاج التهاب الجلد أو الحروق الناتجة للتعرض لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف.

3- يعمل على توحيد لون البشرة

يساعد زيت إبراة الراعي على زيادة إنتاج الكولاجين، مما يعمل على توحيد لون البشرة والتقليل من ظهور السيلوليت، كما يعزز قدرة الجلد على التجدد.

ثانيًا: خلطات طبيعية للبشرة والجسم باستخدام "زيت إبرة الراعي" :

1- خلطة "زيت إبرة الراعي" مع "زيت بذور القمح " .. لتهدئة وترطيب البشرة

للحصول على مزيج زيت مرطب ومهدئ عليك اتباع الخطوات التالية: - اخلطي ملعقة كبيرة من زيت حبوب فول الصويا، و3 قطرات من زيت بذرة القمح، و 10 قطرات من زيت إبرة الراعي الأساسي. - ضعي الخليط في زجاجة داكنة وطبقيه على بشرتك 3 مرات أسبوعيًا للحصول على تنائج فعالة.

2- خلطة زيت إبرة الراعي لتوحيد لون البشرة:

من المعروف أن زيت إبرة الراعي يعمل على توحيد لون البشرة، ومنع ظهور علامات الشيخوخة وعلامات السيلوليت، ولتطبيق زيت إبرة الراعي على البشرة لتوحيد لونها، اتبعي الخطوات التالية.

1- ضعي 15 قطرة من زيت إبرة الراعي، و 12 قطرة من زيت خشب الأرز، و 5 قطرات من زيت اللافندر العطري في زجاجة. 2- اضيفي إلى الخليط 4 قطرات من زيت الماندرين العطري. 3- غطي الزجاجة وحركيها برفق لدمج جميع المكونات جيدًا. 4- اتركي الزجاجة طوال الليل في مكان بارد وجاف. 5- دلكي وجهِكِ أو جسمكِ بكمية صغيرة من هذا الخليط، في اتجاه عقارب الساعة، ويمكنك أستخدام هذة الوصفة يوميًا.