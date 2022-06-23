للجنس الناعم.. اخسري الوزن بعد سن الـ40 بطرق بسيطة

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

إن كان عمرك 40 عاما، فقد تكون لاحظت سهولة اكتسابك لـ«الوزن» وصعوبة فقدانه، فقد تكون التغييرات في مستوى النشاط وعادات الأكل والهرمونات، وطريقة تخزين جسمك للدهون لها دور في ذلك، ولكن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد على تقليل الوزن.



حاولي أن تملئي نصف طبقك بهم مع كل وجبة، فتلك الأطعمة تميل إلى أن تكون مغذية أكثر وأقل في الدهون والسعرات الحرارية مقارنة باللحوم ومنتجات الألبان وفي النهاية تقود إلى إنقاص الوزن.

كما أنها تساعد على الشعور بالارتياح، حتى إن كنت تتناول طعامك بقدر أقل، ويمكنك تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والتوت بدلا من السكريات بما ينتهي لفقدان الوزن.

ينصح الخبراء دائما بتناول وجبة صباحية صحية تحتوي على دقيق الشوفان أو القمح الكامل مع الفاكهة، فذلك سيساعدك على كبح جوع منتصف النهار الذي يدفعك لتناول طعام غير صحي على الغداء، كما ستساعدك تلك الوجبات الخفيفة الصغيرة على كبح شهيتك على مدار اليوم.

تناول طعام أقل في الليل

إن حصلت على معظم السعرات الحرارية التي تحتاجها قبل الثالثة عصرا، فقد تخسر قدر أكبر من الوزن مقارنة بتناولك الطعام في وقت متأخر، لكن تذكر دائما، أهم شئ «ما تأكله» وليس «متى تأكله؟»

حضر وجبات صحية

يمكنك أن تكتسب العديد من السعرات الحرارية بسبب الطريقة التي تطهو بها طعامك، فبدلا من القلي أو استخدام الزبدة بمقدار كبير، قم بالشوي أو الخبز أو حتى السلق، ونصيحة أخرى لك عند ذهابك للمطعم، تجنب تلك المأكولات المقلية الغنية بصوص الكريمة.

خصص وقت للرياضة

من المهم لوزنك وصحتك بشكل عام أن تخصص ما لا يقل عن ساعتين ونصف كل أسبوع من الأنشطة البدنية، ويمكنك كتابة جدول بذلك لتجعلها من أولوياتك.