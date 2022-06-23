كيفية تحضير الشاي المثلج للانتعاش في الصيف

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

المشروبات المثلجة تعد من أفضل الطرق لإرواء عطشك في يوم حار، ومن المؤكد أن اللمسة الباردة على شاي الفاكهة الكلاسيكي هي محاولة لتهدئة شعورك بالحر.



الشاي المثلج منعش ولكنه حلو، ويقدم جرعة صغيرة من الكافيين للحفاظ على نشاطك طوال اليوم وفي حين أن من السهل الحصول على مشروب الفواكه هذا في زجاجات جاهزة، إلا أن مذاقه يمكن أن ألذ عندما يتم تحضيره طازجًا في المنزل.

وحسبما ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية انه يمكن إضافة نكهة للشاي المثلج مع أي نوع من أنواع الفاكهة تقريبًا، على الرغم من أن نكهته الأكثر شيوعًا تستخدم الليمون الطازج.

ويتطلب صنع هذا المشروب التقليدي القليل من المكونات وأقل جهد فقط ابدأ بتحضير بعض الليمون الطازج وبعض العسل والكثير من أكياس الشاي الأسود.

المفتاح لصنع الشاي المثلج اللذيذ هو جعله طازجًا بدلاً من تحضيره بكميات كبيرة، والوصفة التالية تصنع حوالي أربعة أكواب من الشاي المثلج.

اغلِ غلاية ماء ممتلئة واسكبها في وعاء زجاجي كبير مقاوم للحرارة، ثم أضف ستة أكياس شاي لكل غلاية ماء مستخدمة وحركها برفق.

يمكنك إضافة المزيد من أكياس الشاي إذا كنت تفضل نكهة أقوى، وكل هذا يتوقف على ذوقك الشخصي.

إضافة الليمون

استخدم مقشرة خضروات لتقشير قشر ليمونة واحدة، وتجنب القشرة البيضاء قدر الإمكان. اترك القشور لمدة خمس دقائق، مع الحرص على عدم تركها لفترة طويلة حتى لا يصبح مرًا للغاية. في هذه المرحلة، يجب إزالة أكياس الشاي والقشور وترك السائل ليبرد تمامًا.

بالنسبة للشاي المثلج المحلى، أضف ربع كوب من العسل إلى كوب من الماء الساخن وحركه حتى تذوب المادة اللزجة، واترك المزيج ليبرد قبل إضافته إلى الشاي الطازج.

املأ إبريقاً كبيراً بمكعبات الثلج وشرائح الليمون، واسكب المزيج المبرّد فوق الثلج مع التحريك جيداً. استمتع بشاي الحمضيات الحلو المنعش، مع إضافة المزيد من العسل حسب الرغبة.