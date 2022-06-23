شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تحذيرية طويلة الأمد من كورونا تنذرك بأنك لم تتعاف بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر سلباً على كل أعضاء الجسم من القلب والكلى إلى الدماغ والجهاز التنفسى، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "، يمكن أن يظهر الفيروس عدة أعراض تدل على أنك لم تتعاف بشكل كامل، وتشمل بعض الأعراض التحذيرية، الصداع المستمر، الحمى، القشعريرة، آلام العضلات، التعب الشديد، السعال، الإسهال، فقدان الشم والتذوق، وصعوبة التنفس، وألم الصدر.

ماذا يحدث بعد التعافي من كورونا

وفقًا للخبراء والعديد من الدراسات، يظل تأثير عدوى كورونا حتى بعد الشفاء، من التعب إلى فقدان الطاقة ، يمكن أن يطاردك فيروس كورونا لأشهر تُعرف هذه الحالة باسم كورونا الطويل الأمد.

أعراض كورونا طويل الأمد

كورونا طويل الأمد حالة التي تظل باقية في الجسم حتى بعد الشفاء، وفقًا للخبراء ، قد يعاني الأشخاص المصابون بحالات ما بعد كورونا أو كورونا الطويل، من العديد من الأعراض، يمكن أن تتراوح هذه الأعراض من خفيفة إلى معتدلة، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تصبح شديدة.

يمكن أن يستمر كورونا الطويل لأكثر من 4 أسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة، في بعض الأحيان يمكن أن تختفي الأعراض أو تعود مرة أخرى.

فيما يلي أعراض طويلة الأمد لـ كورونا تشير إلى أنك لم تتعاف تمامًا من العدوى.

فيما يلي قائمة بأعراض كورونا الطويلة التي يجب ألا تتجاهلها -

التعب المزمن أو التعب الشديد والحمى وصعوبة التنفس والسعال وآلام الصدر وخفقان القلب وضباب الدماغ والصداع والأرق والاكتئاب أو القلق وآلام المعدة والعضلات وآلام المفاصل وطفح جلدي ودوخة.