شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية ضرورية للنساء فى سن الـ40 لصحة البشرة والعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأطعمة الخارقة إلى الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، فهى تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن وتعزز أداء الجسم بشكل أفضل، توفر غالبية هذه الأطعمة الخارقة العديد من الفوائد الصحية وعادة ما تكون منخفضة السعرات الحرارية، مع تقدمنا ​​في العمر، تتغير أيضًا متطلبات أجسامنا من العناصر الغذائية في الواقع، مع تقلص وظائف الجسم وقدراته، يجب علينا بذل جهود واعية تجاه تناول الطعام بشكل صحيح، إليك الأطعمة التي تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي على الفور، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

المكسرات:

المكسرات غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن مثل الفيتامينات والحديد والبوتاسيوم وما إلى ذلك، تساعد المكسرات في التحكم في مستويات الكوليسترول التي قد تكون مصدر قلق للنساء في الأربعينيات من العمر، توفر المكسرات أيضًا فيتامين (د) وهو أحد أكثر أوجه القصور شيوعًا عند النساء مع تقدمهن في السن.

السبانخ:

السبانخ عبارة عن طعام خارق غني بالعناصر الغذائية معروف بتعدد استخداماته ومجموعة من الفوائد، السبانخ مصدر كبير للكولين والأحماض الأمينية البيتين، وكلاهما يساعد في تقليل الجينات المخزنة للدهون الموجودة في الكبد علاوة على ذلك ، فإن السبانخ غنية بالحديد ، وهو نقص شائع آخر لدى المسنات.

الكُركُم:

الكركم هو طعام خارق آخر مليء بالعناصر الغذائية له فوائد عديدة، يحتوي الكركم على صفات علاجية لا تشوبها شائبة ويعزز الشفاء بشكل أسرع داخل وخارج الجسم، مع تقدمنا ​​في العمر ، تتباطأ قدرة الجسم على الشفاء، يساعد الكركم على تحسين عملية الشفاء.

فول الصويا:

يعتبر فول الصويا مصدرًا كبيرًا للعناصر الغذائية والمعادن للنساء اللائي قد يتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا، يعتبر فول الصويا مصدرًا كبيرًا للحديد والبروتين وفيتامين ب ، وكلها قد تكون مطلوبة عند النساء فوق سن الأربعين.

الطماطم:

مع تقدمنا ​​في العمر ، يعاني جسمنا من تآكل تدريجي للجلد من خلال الأضرار البيئية والخلوية، هذا يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على حماية وشفاء بشرتنا، تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية والخلوية، يحمي هذا الطعام الفائق بشرتك من شيخوخة الجلد ومشاكل الجلد الأخرى التي قد تنشأ مع تقدمك في العمر.

البقوليات:

تعتبر البقوليات مصدرًا رائعًا آخر للبروتين والكالسيوم لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، مع تقدمنا ​​في السن تبدأ عظامنا في التدهور، يساعد تناول الكالسيوم والبروتين الكافيين في نظامنا الغذائي على تقوية عظامنا ومفاصلنا، يجب على النساء اللائي تجاوزن سن الأربعين الانتباه عن كثب إلى تناولهن للكالسيوم والبروتين، تشمل البقوليات المتاحة بسهولة العدس والفول والحمص .

التوت:

يعتبر التوت مثل التوت والتوت والفراولة وما إلى ذلك مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية والمعادن يعتبر التوت مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة .