شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. بلاش اللحوم أضرارها أكثر من منافعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظلت الفوائد الصحية لتناول اللحوم الحمراء محل نقاش ساخن لعقود، بينما يقول بعض الناس إنه غير صحي ويجب تجنبه، يقول آخرون إنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن ماذا عن المخاطر المحتملة مع تقدمك في العمر؟ هل يمكن لمن هم في الخمسينيات من العمر الاستمتاع باللحوم الحمراء بشكل منتظم، أم أن العواقب الصحية المحتملة محفوفة بالمخاطر؟ وفقا لما نشره موقع "eatthis".

قد تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:

من المعروف أن اللحوم الحمراء تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي من المعروف أنها ترفع نسبة الكوليسترول مع مرور الوقت، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة أكثر من المنتجات الحيوانية مثل الدجاج أو الأسماك.





تصيبك بالأمراض:

في عام 2012 ، نشر باحثو جامعة هارفارد دراسة في دورية أرشيف الطب الباطني، أن أولئك الذين تناولوا المزيد من اللحوم الحمراء لديهم معدلات أعلى من الوفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية، خلص هارفارد بعد 28 عامًا من البحث إلى أن كل وجبة إضافية من اللحوم الحمراء على أساس يومي يمكن أن تزيد من خطر الوفاة بنسبة 13٪. ليس ذلك فحسب ، بل إن استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة زاد هذا الرقم إلى 20٪.

دفعة من البروتين:

اللحوم الحمراء مليئة بالبروتين، على سبيل المثال، يوجد حوالي 25 جرامًا من البروتين في 100 جرام من اللحم المفروم ، و 27 جرامًا من البروتين في 100 جرام من شريحة لحم مشوية، من المهم بشكل خاص أن تستهلك ما يكفي من البروتين مع تقدمك في العمر، ولكن بسبب مخاطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بتناول الكثير من اللحوم الحمراء ، لا تزال جمعية القلب الأمريكية توصي بالحصول على البروتين من خلال اللحوم الخالية من الدهون أو المصادر النباتية.



تساهم في مشاكل الكلى الحالية: تساهم في مشاكل الكلى الحالية:

يزداد خطر إصابتك بأمراض الكلى أو غيرها من مشاكل الكلى ذات الصلة مع تقدمك في العمر، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، قد لا تكون اللحوم الحمراء الخيار الأفضل.