نجمات على فراش المرض...آخرهن مرام البلوشي

بيروت - نادين محمد - دخلت بعض النجمات العرب الى المستشفى نتيجة إصابات صحية مفاجأة، حيث ظهرن بصور وهن على فراش المرض من داخل المستشفى.

شاهدوا نجمات على فراش المرض:

آخرهن النجمة مرام البلوشي التي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت الى نقلها الى المستشفى وتحديدا الى العناية المركزة، ونشرت شقيقتها هند البلوشي صورة لمرام على خاصية الستوري ودعت الجميع لتكثيف دعواتهم لشقيقتها.

النجمة ياسمين عبد العزيز أيضاً أصيبت بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، حيث نشرت صورة على السرير داخل أحد المستشفيات عبر الستوري وعلقت قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

وأجرت الفنانة المصرية أنغام عمليتين جراحيتين، جراحة دقيقة في الكتف، نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وعملية أخرى في رسغ اليد، وظهرت في صور وهي على فراش المرض في المستشفى.

وتعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لوعكة صحية أثناء تقديمها برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور، ودخلت على أثرها إلى المستشفى.

تابعوا المزيد من صور نجمات على فراش المرض:



