بيروت - نادين محمد - فوائد التبرع بالدم عديدة. إذا تبرعت بانتظام فهو أفضل طريقة لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل في الوقت نفسه من خطر إصابتك بالنوبات القلبية. إليك أبرز فوائد التبرع بالدم.

فوائد التبرع بالدم:

1.الكشف عن أي مشاكل صحية

التبرع بالدم يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية؛ حيث يقوم شخص ما بفحص نبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والهيموجلوبين.

2.التقليل من مخزون الحديد الضار

التخلص من خلايا الدم الحمراء الزائدة عن طريق التبرع بالدم يعد العلاج المفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الحديد في دمائهم.

3.التقليل من خطر إصابتك بالنوبة القلبية

قد تندهشين عندما تكتشف أنه قد يكون للتبرع بالدم فوائد صحية للقلب. أظهرت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن التبرع بالدم مرة واحدة على الأقل سنوياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 88 بالمائة.

4.يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

توجد صلة كبيرة بين التبرع بالدم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السرطان، وضرر الجذور الحرة بما في ذلك سرطان الكبد والرئة والقولون والحلق بسبب انخفاض الإجهاد التأكسدي .

5.الحفاظ على صحة الكبد

فوائد التبرع بالدم عديدة في الحفاظ على صحة الكبد والتهابات الكبد الأخرى وتخفيف مخزون الحديد، وتجنب المشاكل الإضافية في الكبد.

6.صحة القلب والأوعية الدموية

يرتبط التبرع بالدم بانتظام بخفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

7.فوائد التبرع بالدم للمراهقين

ثبت أن المتبرعين المراهقين قد يصابون بنقص الحديد بعد التبرع بالدم.

8.حرق السعرات الحرارية

يمكن حرق ما يقرب من 650 سعرة حرارية لكل تبرع لنصف لتر من الدم. ومع ذلك، لا ينبغي التفكير في التبرع بالدم على أنه خطة إنقاص الوزن بل دافع إضافي.

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