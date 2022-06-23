هذه الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

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القاهرة - سامية سيد - إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. وثبت أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض (المركبات التي تحمي الخلايا) من المؤكسدات (المركبات التي تسبب تلف الخلايا) والمركبات المضادة للالتهابات تساعد في الوقاية من السرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة الصحية التي تمنع الإصابة بالسرطان عين الجمليُعتقد أن عين الجمل يبطئ من تطور سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والكلى بسبب عدد من المركبات التي يعتقد أنها تحمي من المرض، حيث يحتوي عين الجمل على أحماض أوميجا 3 الدهنية ويساعد على الوقاية من سرطان الثدي.





البقولياتتشمل البقوليات، مثل: الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس. البقوليات غنية بالبروتين وقليلة الدهون. كما أنها غنية بالألياف غير القابلة للذوبان ، مما يساعد على الهضم وصحة الأمعاء. يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق تناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف. دقيق الشوفانقد يساعد دقيق الشوفان في الحماية من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم. الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والأستروجين النباتي (مركبات نباتية لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب وسرطان الثدي) ، وكلها تساعد في الوقاية من السرطان .







الطماطم الطماطم غالبًا ما تكون كمية اللايكوبين - الكاروتينويد المضاد للسرطان والذي يحول الطماطم إلى اللون الأحمر- في الأطعمة المصنعة مثل عصير الطماطم والبيتزا وصلصة المكرونة أعلى بكثير من الأطعمة الطازجة.

البروكليلطالما ارتبط البروكلى مع القرنبيط والكرنب واللفت ، والكرنب الأخضر - بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان إنه أغنى مصدر للسلفورافان ، وهو جزيء مقاوم للسرطان. يمكن أيضًا العثور على خصائص قمع الورم في البروكلي وبراعم بروكسل.

يساعد الطهي على إطلاق المزيد من الليكوبين، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون.

عند تناول الطماطم المطبوخة ، قم بإقرانها بالدهون الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات أو زيت الزيتون لمساعدة الجسم على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية.