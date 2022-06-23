شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالبشرة في الصيف.. 5 عصائر خضراوات لبشرة صحية ومتوهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حرارة الشمس على رؤوسنا واستنزاف طاقاتنا في فصل الصيف، نحتاج جميعًا إلى التأكد من أننا نشرب أو نأكل شيئًا لترطيب أجسامنا طوال اليوم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتواجدون في الشمس لساعات طويلة للتنقل من وإلى العمل لتجنب كل المتاعب المتعلقة بالبشرة، وللحفاظ على بشرتك مشعة ورطبة من الداخل ، نقدم لك هنا 5 عصائر نباتية يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة جسمك هي تزويده بعصير الخضار الطازج في الصباح مع وجبة الإفطار وفي المساء قبل العشاء، سيبقى جسمك رطبًا مما يجعلك تشعر بالنشاط والتجدد.



إليك 5 عصائر خضراوات لبشرة صحية ومتوهجة: إليك 5 عصائر خضراوات لبشرة صحية ومتوهجة: عصير البنجر: عصير البنجر: شائع في جميع أنحاء العالم، هذا العصير معجزة للعناية بالبشرة، يعمل عصير البنجر كمنقي رائع للدم، وهو أمر أساسي في الحفاظ على بشرتك متألقة وصحية، كما أن جذر البنجر غني بفيتامين C الذي يساعد في إزالة الشوائب ويوحد لون بشرتك بينما يمنحها توهجًا طبيعيًا.





عصير الخيار:عصير الخيار مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ك وفيتامين ج والمغنيسيوم والفوسفور والريبوفلافين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك والحديد والسيليكا والكالسيوم والزنك، لذا فإن عصير الخيار يحافظ على البشرة خالية من العيوب ورطبة لفترة طويلة. عصير الطماطم :يساعد عصير الطماطم في التخلص من التسمير ، ومكافحة تغير لون البشرة ، ويساعد في علاج حب الشباب ، ويقلص المسام المفتوحة ، كما ينظم إفراز الدهون في البشرة الدهنية، ينصح بشرب العصير كل صباح لاستخراج كل الخير منه.





زجاجة عصير القرع والنعناع:كثير من الناس لا يحبون استهلاك زجاجة القرع، لتحضير هذا العصير ، تحتاج إلى زجاجة القرع وأوراق النعناع والزنجبيل والملح الصخري امزجها كلها معًا وقم بتصفيتها، اشرب على الفور.





عصير الكرنب والخيار :

قد يفيد عصير الكرنب صحة بشرتك لأنه يحتوي على فيتامين C و K وبعض مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة.