شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الإصابة بمشاكل العين الأكثر شيوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تظهر مشكلة في العين في أي وقت، حيث تأتي بعض مشاكل العين مع تقدم العمر بينما قد يكون البعض الآخر حالة خطيرة، في هذا التقرير نتعرف على علامات مشاكل العين الشائعة، بحسب موقع bluecrossmn.

علامات مشاكل العين الشائعة1. جفاف العين

يعتبر جفاف العين من أكثر مشاكل العين شيوعًا، يحدث عندما لا تنتج عينك ما يكفي من الدموع أو النوع المناسب من الدموع، يمكن أن تصبح عينك ملتهبة ومؤلمة، ويمكن أن يجعل جفاف العين المزمن قراءة أو استخدام الكمبيوتر غير مريح تشمل الأعراض:

-الشعور بوجود شيء ما في عينيك

-عيون حمراء

-حرقة أو حكة في العيون

-الحساسية للضوء

-رؤية ضبابية

-راجع طبيب العيون الخاص بك إذا كنت تعتقد أنك تعاني من جفاف العين يمكن لطبيبك أن يوصي بأدوية أو علاجات لمساعدة عينيك على إفراز المزيد من الدموع.

2. اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية هو أكثر مشاكل العين شيوعًا لدى مرضى السكري يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الشبكية وقد يؤدي إلى انفصالها هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر. قد لا تظهر عليك أعراض في المراحل المبكرة من هذا المرض. لكن راجع طبيب العيون الخاص بك على الفور إذا لاحظت:

-بقع أو خيوط عائمة في رؤيتك

-رؤية ضبابية

-مناطق مظلمة أو فارغة في رؤيتك

-رؤية تتغير من ضبابية إلى واضحة

-تبدو الألوان باهتة

-فقدان البصر

يمكنك المساعدة في حماية عينيك من اعتلال الشبكية تحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم. واحصل على فحص للعين كل عام للمساعدة في اكتشاف المشكلات وعلاجها مبكرًا.

3. إعتام عدسة العين

مع تقدمنا ​​في العمر، يمكن أن تصبح العدسات في أعيننا غائمة. قد لا يزعج إعتام عدسة العين رؤيتك في البداية. ولكن مع تفاقمها ، قد يصبح من الصعب قراءة أو قيادة السيارة ، خاصة في الليل.

تشمل علامات إعتام عدسة العين ما يلي:

-رؤية ضبابية

-صعوبة الرؤية في الليل

-تحتاج إلى ضوء ساطع لقراءة أو رؤية التفاصيل الدقيقة

رؤية هالات حول الأضواء

ألوان باهتة

الحساسية للضوء والوهج

يمكن أن تساعد فحوصات العين المنتظمة في اكتشاف إعتام عدسة العين. لكن راجع طبيب العيون على الفور إذا لاحظت أي تغييرات في رؤيتك.

4. الجلوكوما

يعتبر الجلوكوما مرضًا شائعًا يصيب العين عند الأشخاص فوق سن 40 عامًا وسبب رئيسي للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يتراكم السائل في الجزء الأمامي من العين ويتلف العصب البصري. في مراحله المبكرة ، قد لا تظهر أي أعراض للجلوكوما. لذلك قد لا تعرف أنه لديك. تتضمن بعض الأعراض التي قد تلاحظها أولاً ما يلي:

-فقدان الرؤية الجانبية

رؤية هالات حول الأضواء

رؤية النفق

ألم أو احمرار في العين

يمكن أن تساعد فحوصات العين السنوية في حماية عينيك من الجلوكوما. سيفحص طبيب العيون عينيك بحثًا عن علامات الجلوكوما ويوصي بالعلاج.

5. التنكس البقعي

يعد التنكس البقعي سببًا رئيسيًا لفقدان البصر بين كبار السن الجزء المركزي من الشبكية ، المسمى البقعة ، يتلاشى مع تقدم العمر. يمكن أن يسبب نقاط عمياء في رؤيتك المركزية. قد يكون من الصعب القراءة والقيادة ومشاهدة التلفزيون والتعرف على الوجوه.

معظم الناس ليس لديهم أي علامات في المراحل المبكرة مع تقدم المرض، قد تلاحظ تغيرات في رؤيتك ، بما في ذلك:

تبدو الخطوط المستقيمة منحنية

مناطق ضبابية داكنة في مركز رؤيتك

صعوبة التعرف على الوجوه

صعوبة رؤية التفاصيل الدقيقة

يمكن أن تساعد فحوصات العين السنوية مع طبيب العيون في اكتشاف وعلاج التنكس البقعي.