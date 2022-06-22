شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب هو حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على شعورك وتفكيرك وتصرفك، وقد تشعر بالحزن وتفقد الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها عادةً، وقد تكون لديك مشكلات عاطفية وجسدية تجعل من الصعب عليك أداء مهامك في المنزل والعمل، والقلق في بعض الأحيان من أعراض الاكتئاب، و قد يؤدي القلق أيضًا إلى الاكتئاب، و كثير من الناس يعانون من الاكتئاب والقلق. وهناك الكثير من الأطعمة التي يجب تجنبها اذا كنت تعانى من الاكتئاب والقلق حسبما نشر موقع webmd

عصير الفواكه

الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة تبطئ من امتصاص الدم للطاقة، وبدون هذه الألياف ، فأنت تشرب فقط مياه سكر مغذية يمكنها أن ترفع من نشاطك بسرعة - وتؤدي إلى هبوطك بنفس السرعة. ويمكن أن يتركك ذلك جائعًا وغاضبًا ولن يساعد ذلك القلق والاكتئاب ، ولذلك يجب تناول الفاكهة كاملة، وعندما تشعر بالعطش ، اشرب الماء.

الصودا العادية

المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا لها صلة مباشرة بالاكتئاب، حاول استخدام ماء الصودا ​​مع القليل من العصير بدلاً من ذلك.

دايت صودا

قد لا تعاني من انهيار الطاقة الذي يصاحب تناول الكثير من السكر، ولكن صودا الدايت قد تجعلك مكتئبًا في الواقع ، والكثير من الكافيين الموجود في الكثير من المشروبات الغازية يمكن أن يكون ضارًا للقلق أيضًا.

الخبز المحمص

يتحول الدقيق الأبيض المصنع منه بسرعة إلى سكر الدم بعد تناوله، و يمكن أن يسبب ذلك ارتفاعات وحوادث في الطاقة يمكن أن تكون ضارة للقلق والاكتئاب. فقط استخدم الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الكاتشب

قد تحتوي المواد "الخفيفة" من الكاتشب على محليات صناعية يمكن ربطها بالقلق والاكتئاب، ولذلك جرب صلصة الطماطم محلية الصنع بدلاً من ذلك.

القهوة

الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يجعلك متوترًا وعصبيًا، ويمكن أن يفسد نومك أيضًا، ولا يساعد القلق أو الاكتئاب.

مشروبات الطاقة

يمكن أن تسبب إيقاعات غريبة في القلب والقلق ومشاكل النوم. هذا لأنه ليس من السهل دائمًا معرفة مستويات الكافيين المرتفعة المخبأة في مكوناتها ، وغالبًا ما تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر أو المحليات الصناعية أيضًا. اشرب الماء إذا كنت عطشانًا.

الزيوت المهدرجة

"الزيوت المهدرجة جزئيًا" ، موجودة في الأطعمة المقلية وعجينة البيتزا والكعك والبسكويت والمقرمشات ,إذا كنت تأكل الدهون ، اجعلها النوع "الجيد" الذي تحصل عليه من الأطعمة مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو. هؤلاء يمكن أن يرفعوا حالتك المزاجية.

الأطعمة المصنعة

إذا كنت تأكل الكثير من اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والحبوب المكررة والحلوى والمعجنات ومنتجات الألبان عالية الدسم ، فمن المرجح أن تكون قلقًا ومكتئبا و يمكن أن يساعدك النظام الغذائي المليء بالحبوب والفواكه والخضروات والأسماك الغنية بالألياف في الحفاظ على توازنك.