شكرا لقرائتكم خبر عن بتعملى دايت ومافيش فايدة.. 9 أسباب لفشل محاولة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان الوزن عملية طويلة تتطلب الكثير من الصبر، حتى إذا كنت تتبعين روتينًا مناسبًا ، فقد يستغرق الأمر بضعة أشهر وسنوات للوصول إلى هدفك، في كثير من الأحيان عندما تمارسين الرياضة قد لا ترين النتائج التي تريدنها، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على فقدان الوزن، وفى السطور القادمة سنوضح بعض الأسباب التي قد تجعلك لا تفقدين الوزن، وفقا لما نشره موقع"doctor.ndtv".

عدم شرب كمية كافية من الماء:

من الضروري شرب كميات كافية من الماء إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن، ثبت أن الماء يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

أطعمة غير صحية:

في كثير من الأحيان ، يفضل الناس الصيام وتناول الوجبات السريعة على اتباع نظام غذائي صحي، على الرغم من صحة ذلك ، فإن حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله يجعلك تفقد الوزن ، إلا أنه لا يزال من المهم أن تضع في اعتبارك ما تتناوله، إن تناول الطعام غير الصحي يشبه تغذية جسمك بوقود خاطئ.

عدم تناول نظام غذائي متوازن:

غالبًا ما يلجأ الناس إلى الصيام ، وتناول كميات صغيرة من الطعام، هذا لا يجعل فقدان الدهون أمرًا مستحيلًا فحسب ، بل يحرم الجسم أيضًا من العناصر الغذائية التي يحتاجها. هذه العناصر الغذائية مسؤولة عن زيادة فقدان الوزن، يساعدنا تناول العناصر الغذائية والمعادن الكافية على حرق الدهون بشكل أسرع بالإضافة إلى تنشيطنا لفترة أطول.

عدم تناول ما يكفي من البروتين:

البروتين هو أحد الجوانب الرئيسية التي تساعدنا على إنقاص الوزن، لقد ثبت أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، يمنحنا البروتين الطاقة لممارسة الرياضة كما يعزز حرق الدهون بشكل أسرع، يلجأ الكثير من الناس إلى تناول السلطات والفواكه من أجل إنقاص الوزن هذا قد يقلل من مستويات الطاقة لديهم ويجعلهم يشعرون بالخمول بسبب نقص البروتين في نظامهم الغذائي.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

النوم جزء لا يتجزأ من روتين صحي، يساعدنا على إعادة شحن أجسامنا وعقولنا وإعادة شحنها، تشير الدراسات إلى أن قلة النوم المناسب قد تشجع السمنة أو تسبب اضطرابات النوم، قد تقلل هذه الاضطرابات من مستويات الطاقة لديك ، مما يؤثر على روتين التمرين.

عدم ممارسة الرياضة:

الأكل الصحي والتمارين الرياضية أمران متلازمان، كما ذكرنا في البداية ، لكي تفقد الوزن بنجاح يجب أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، فقط في حالة نقص السعرات الحرارية هذه، سيضطر جسمك إلى تكسير الدهون. المشي ، والجري ، والركض ، والتمارين الرياضية ، والسباحة ، وممارسة الرياضة ، وما إلى ذلك ، كلها طرق مختلفة يمكنك من خلالها المشاركة في التدريبات.

تناول الأطعمة المصنعة:

يمكن أن يكون تناول الأطعمة المصنعة أحد الأسباب الرئيسية لعدم فقدان الوزن، قد تأكل فقط الخضراوات المعلبة ، وما إلى ذلك ، لكن الأطعمة المصنعة لها قيمة غذائية منخفضة، هذا يقلل من مستوى العناصر الغذائية التي تحتاجها لانقاص الوزن ، تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر والصوديوم ، وكلاهما يمكن أن يمنع جسمك من حرق الدهون.

الأمراض المزمنة

إذا كنت تتبع جميع الخطوات اللازمة لفقدان الوزن وما زلت تواجه مشكلة في فقدانه ، فقد يكون هناك سبب، يمكن أن تؤدي الأمراض المزمنة المختلفة مثل التغيرات الهرمونية ومتلازمة تكيس المبايض وما إلى ذلك إلى إبطاء فقدان الوزن.