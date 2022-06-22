شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لدينا 11 لقاحا معتمدا فعالا للحماية من كورونا ومتحوراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن لديهم لقاحات معتمدة لفيروس كورونا، وهى 11 لقاحا ناجحة وفعالة للحد من دخول المستشفيات، والحد من الوفيات وتحمى من المتحورات، موضحا أن التحورات آثارها قليلة للغاية.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب مدى نجاحة اللقاحات ومدى فاعليتها فى الوقاية من التحورات الجديدة ، مضيفا:" نحن بحاجة إلى تعديل اللقاحات، ولكن اللقاحات الحالية فعالة وتعمل فى الحماية من المتحورات الحالية".

من جانبها قالت الدكتورة شذا محمد، المسئولة الطبية، بوحدة الوقاية من مخاطر العدوى والاستجابة لها، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن مدير عام المنظمة سيعقد مؤتمرا عن جدري القرود غدا الخميس فى جنيف، وتقدم المنظمة كل العون لجهود الاستجابة.

وأضاف الدكتور احمد المنظرى المدير الاقليمي لشرق المتوسط ، إن المنظمة قدمت إرشاداتها الوقائية لافراد المجتمع وأصدرت هذه الوثائق بمختلف اللغات على صفحاتها خلال جائحة كورونا من أجل إيصال هذه المعلومات للجميع لمنع الهلع والقلق للكثير من الفئات ومنع الحالات النفسية، موضحا، أنه من ضمن هذه الارشادات هو عدم الاستماع إلى المعلومات المغلوطة، وممارسة الرياضة وممارسة الهوايات والتغذية السليمة، واتباع انماط صحية أخرى والبعد عن الشيشة والتى تزيد من الالتهابات ومن اصابات كورونا.