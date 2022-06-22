شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك خمول فى الغدة الدرقية .. اعرف الأطعمة الواجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الغدة الدرقية هي غدة مهمة فهى تفرز وتنتج هرمونات تعمل مع العديد من الأنظمة المختلفة في جميع أنحاء جسمك ، بما في ذلك إفراز هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي والتحكم فيها ، وهي العملية التي يتحول فيها الطعام الذي تتناوله إلى جسمك إلى طاقة، إذا كنت تعاني من مرض الغدة الدرقية ، فذلك لأن الغدة الدرقية تفرز الكثير أو القليل جدًا من هذه الهرمونات، وهناك عدة أنواع من أمراض الغدة الدرقية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ، وقصور الغدة الدرقية ، والتهاب الغدة الدرقية ، والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ، وكلها يمكن أن تكون ناجمة عن أشياء مختلفة مثل نقص اليود أو حتى الوراثة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تشير أخصائية التغذية المسجلة مولي هيمبري ، إلى أن أكثر حالات الغدة الدرقية شيوعًا هي خمول الغدة الدرقية أو "قصور الغدة الدرقية، غالبًا ما يكون التأثير الجانبي الأساسي لقصور الغدة الدرقية هو زيادة الوزن، من المهم إذا كنت تعاني من زيادة غير مقصودة في الوزن ، خاصة إذا كان لا يبدو أنه يتماشى مع عادات الغذاء والتمارين الحالية ، أن تتحدث مع طبيبك لمعالجة أي مشاكل أساسية ، والتي يمكن أن تشمل قصور الغدة الدرقية في بعض الحالات.

وقالت أخصائية التغذية الأمريكية ، إن الطعام الذي يحتوي على الجيتروجين هو أسوأ غذاء إذا تم تشخيصك بمشاكل الغدة الدرقية ، فالأطعمة التي تحتوي على مركب يسمى" goitrin "، والذي يمكن أن يتداخل مع تخليق هرمونات الغدة الدرقية ، عندما يكون جنبًا إلى جنب مع نقص اليود.

الخضروات الصليبية

تشتمل الجيتروجين على الخضروات الصليبية غير المطبوخة مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب ، وكذلك فول الصويا ومع ذلك ، للتخلص من بعض الآثار السلبية المحتملة للخضروات ، يمكنك ببساطة تسخينها.

وأوضحت أخصائية التغذية ، أن تسخين الخضروات الصليبية يقضي على نشاطها المتعلق بتضخم الغدة الدرقية،وإذا كنت تأكل الخضروات الصليبية غير المطبوخة ، وفول الصويا باعتدال ، فلا يبدو أنها تشكل تهديدًا لصحة الغدة الدرقية، وفي ورقة بحثية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ، وجد الباحثون أن النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا مهمًا عند التركيز على مشاكل الغدة الدرقية، يمكن أن يؤثر تناول الطعام الزائد في اتجاه واحد مع استبعاد الآخر على وظيفة الغدة على سبيل المثال ، الكثير من الدهون والجير واليود.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تتسبب بعض العناصر الغذائية غير المحددة الموجودة في الخضار في حدوث تضخم الغدة الدرقية عند تناولها بكميات كبيرة، قبل إجراء أي تغييرات مهمة على نظامك الغذائي ، من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.