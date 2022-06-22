شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة ملكة جمال البرازيل .. هل تؤدى عملية إزالة اللوزتين إلى الوفاة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت وفاة جليسي كوريا، ملكة جمال البرازيل السابقة، بعد إصابتها بنزيف في المخ وأزمة قلبية بعد عملية لإزالة اللوزتين، التساؤلات والقلق حول أكثر العمليات الجراحية شيوعاً، وهل يمكن أن تؤدى عملية استئصال اللوزتين إلى مخاطر صحية قد تؤدى للوفاة؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وبحسب ما نشر موقع sun-sentinel، فمنذ العصر الروماني، يقوم الأطباء بإزالة اللوزتين جراحيًا، والغدد الموجودة في مؤخرة الحلق والتي تعد جزءًا من جهاز المناعة في الجسم.

وبحسب الإحصائيات يخضع أكثر من نصف مليون طفل أمريكي لجراحة إزالة اللوزتين سنويًا، لكن الوفيات الناتجة عن هذه العملية نادرة للغاية، حيث يتراوح معدل الوفيات الناجمة عن استئصال اللوزتين بين 1 من كل 15 ألف إجراء و 1 من كل 35 ألف عملية ، معظمها بسبب مضاعفات التخدير وفقدان الدم والنزيف.

قبل ثلاثين عامًا ، تم إجراء معظم عمليات استئصال اللوزتين لعلاج الالتهابات المتكررة ، ولكن الآن حوالي 80 % من الإجراءات تعالج مشاكل النوم الانسدادي، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة.

في مشاكل النوم الانسدادي ، يمكن أن يؤدي انسداد المسالك الهوائية إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الليل ، مما قد يضر بالدماغ النامي ويعوق النمو.

قال الدكتور أليك بينينجفيلد، الأستاذ المساعد في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في جامعة جنوب فلوريدا، إن الطفل قد يشخر بصوت عالٍ ويبدو أحيانًا أنه يتوقف عن التنفس قبل الاستيقاظ بشخير.

وأكد الأطباء أن عملية "استئصال اللوزتين" آمنة جدًا جدًا" بصفة عامة ولكن لعدد من الأسباب تحدث أشياء سيئة أحيانًا في الجراحة".

وقال الدكتور كريج ديركاي، الرئيس السابق للجمعية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، إن الموت نادر للغاية بعد استئصال اللوزتين واللحمية، وهي أيضًا جزء من الجهاز المناعي الفموي والأنف.

بشكل عام ، تتم إزالة اللوزتين فقط للعدوى المتكررة والخطيرة، بينما تتم إزالة كل من اللوزتين واللحمية لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم.

وأضاف ديركاي: "نظرًا لأن عمليات استئصال اللوزتين هي أول عملية (يخضع لها طفل على الإطلاق) في كثير من الأحيان ، فلن تكون على دراية بوجود حساسية من التخدير حتى يخضعوا للتخدير في المرة الأولى".

يمكن أن تؤدي الأدوية بعد الجراحة أيضًا إلى مضاعفات. ذكرت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين العام الماضي عن طفل يبلغ من العمر عامين توفي بعد أن أُعطي شراب الكودايين للألم بعد استئصال اللوزتين.

وكشف التحقيق أن جسم الطفل يستقلب الكودايين بمعدل أسرع من الطبيعي، مما يؤدي إلى بناء تركيز مميت.

وقال رمزي يونس ، رئيس طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في كلية ميلر للطب بجامعة ميامي ، إن معظم عمليات استئصال اللوزتين تستغرق حوالي 30 دقيقة إلى ساعة وعادة ما يعود المرضى إلى المنزل في نفس اليوم.