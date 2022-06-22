شكرا لقرائتكم خبر عن جدري القرود .. علامات مبكرة يجب الانتباه لها بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد مرض جدري القرود في العديد من البلدان حول العالم، وقد بدأ في الانتشار في مايو الماضى، حيث تم اكتشاف الفيروس الآن في أكثر من 20 دولة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والدنمارك، فى هذا التقرير نتعرف على العلامات المبكرة لجدري القرود والتي قد تظهر على الأطفال، بحسب موقع "health".

ما هو جدرى القرود؟

يعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا يصيب الحيوانات عادةً، ولكن يمكن أيضًا أن ينتقل إلى البشر، كما يتضح من حالات تفشي المرض السابقة.

تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدرى القرود عام 1970 ويسبب المرض أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا بالإضافة إلى تقرحات مؤلمة ومثيرة للحكة.

أعراض جدرى القرود

تتشابه أعراض جدري القرود مع أعراض الجدري تعتبر الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والضعف هي الأعراض الأولى لجدري القرود.

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي على الوجه والأعضاء التناسلية في الحالات الأكثر شدة، ويمكن أن تظهر آفات مؤلمة ومثيرة للحكة في جميع أنحاء الجسم.

يبدأ الطفح الجلدي كمناطق مسطحة تتطور إلى نتوءات تمتلئ بالسوائل عندما يتم شفائها ، تصبح قشرية وتتساقط، يشعر الناس عادة بالتحسن في غضون 2 إلى 4 أسابيع ومع ذلك ، يمكن للفيروس في بعض الأحيان أن يجعل الشخص مريضًا جدًا.

تشمل الأعراض الأخرى لجدري القرود عند الأطفال ما يلي:

-الشعور بعدم الراحة ، الحمى ، الطفح الجلدي ، الإجهاد ، آلام الظهر ، تورم الغدد الليمفاوية ، القشعريرة

علامات يجب على الآباء الانتباه لها

1. الطفح الجلدي

يظهر الطفح الجلدي في اليوم الثاني أو الثالث بعد بدء الإصابة والأعراض المصاحبة له في مرض جدري القرود، وعادة ما تبدأ على الوجه وتمتد إلى اليدين والكفين والقدمين ويكون معظم الطفح الجلدي مليء بالسوائل.

2. الحمى

تكون الحمى لدى الأطفال المصابين بفيروس جدري القرود أعلى منها لدى البالغين إذا لاحظت هذه الأعراض لدى طفلك ، فاطلب رعاية طبية متخصصة في الحال.

كيف ينتشر؟

يمكن أن ينتشر جدرى القرود بوسائل مختلفة عند الأطفال. يمكن أن يؤدي الاتصال الوثيق مع المرضى أو الحيوانات إلى انتشار فيروس جدري القرود.

يمكن أن تصاب بالعدوى إذا:

استنشق الفيروس - ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو سائل البثور لشخص مصاب استخدم الفراش الملوث أو أشياء أخرى.

يمكن أن تظهر الأعراض في أي مكان من 5 إلى 21 يومًا بعد التعرض.

كيف يمكن للأطفال تجنب الإصابة بالفيروس؟

1. نظافة اليدين: اطلب من أطفالك تنظيف أيديهم بالماء والصابون أو بمطهر يحتوي على الكحول.

2. يجب تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تؤوي الفيروس (الحيوانات المريضة أو الحيوانات النافقة في المناطق التي يوجد بها الفيروس، وخاصة القرود والقوارض)

3. يجب أن يكون اللحم مطبوخا جيدا.

4. يجب تجنب أي تفاعل مع شخص مصاب بطفح جلدي أو حمى.

5. يجب تجنب أي سائل أو عنصر من المريض.

ما هو العلاج؟

اعتمادًا على الأعراض ، تقترح منظمة الصحة العالمية العلاج الداعم يتم تشجيع أولئك الذين تأثروا على عزل أنفسهم في أسرع وقت ممكن.

يجب معالجة الطفح الجلدي بمطهر خفيف ويجب استخدام الغرغرة المالحة الدافئة لعلاج تقرحات الفم.