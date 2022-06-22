شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لحل مشكلة انخفاض الشهية خلال ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم الصيف له مجموعة من العيوب، فيمكن أن يسبب الصيف مشاكل متعلقة بالحرارة ، مثل عسر الهضم، وأعراض الأنفلونزا، وانخفاض الشهية، ويمكن أن تتغير شهيتك ومزاجك لتناول شيء كنت تتوق إليه بشكل كبير في فصل الصيف، يمكنك التحدث إلى اختصاصي التغذية أو الطبيب بشأن خطة النظام الغذائي الصيفي المخصصة لمنع هذه المشاكل.

لماذا تنخفض شهيتك خلال الصيف؟

وفقًا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب الأمريكية حسب موقع " onlymyhealth "، تتأثر شهيتك في مواسم ارتفاع درجة الحرارة، وتنخفض الشهية أيضًا لأن عملية الهضم تنتج قدرًا من الحرارة ، لذلك يعمل ما تحت المهاد على تقليل الشهية لتقليل ضغط وظائفه، هذا هو سبب انخفاض الشهية لدى الناس في الصيف.

طرق لزيادة الشهية خلال فصل الصيف

فيما يلي 4 طرق مفيدة لزيادة شهيتك خلال فصل الصيف:

1. استمع إلى إشارات الجوع في جسمك

يعد الاستماع إلى إشارات الجوع في جسمك أمرًا مهمًا لإدارة الشهية خلال فصل الصيف، فأنت بحاجة إلى تحقيق التوازن بين تناول بعض العناصر الغذائية الكبيرة والصغرى وفقًا لمتطلبات الجسم، لا تأكل أو تستهلك كميات أقل، حاول أن تتناول وجبات أصغر ومتكررة للتحكم في تغيرات شهيتك في الصيف.

2. ابق رطبًا واشرب الكثير من السوائل

يعد شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم جنبًا إلى جنب مع استهلاك الفواكه والخضراوات المرطبة طريقة مفيدة للحفاظ على رطوبة الجسم، في حين أنه من الأفضل شرب الكثير من الماء، يمكنك أيضًا تناول مشروبات أخرى ترطب جسمك، سيساعدك الحفاظ على رطوبتك في التحكم في درجة حرارة الجسم واستعادة السوائل المفقودة بسبب التعرق، مع الحفاظ على درجة حرارة الجسم، سيكون الوطاء قادرًا على التركيز على شهيتك أو جوعك.

3. رفع مستوى التمرين اليومي

التمرين اليومي لا يعني التنزه البطيء في الحديقة، بدلًا من ذلك ، يجب أن تمارس التمارين الرياضية بجلسات الكارديو، إذا قمت برفع مستوى نظام التمرين (السباحة ، والركض ، وما إلى ذلك) ، فسوف يساعد ذلك في حرق المزيد من السعرات الحرارية ، مما قد يجعلك في النهاية تشعر بالجوع أكثر. ومع ذلك ، تأكد من أن نشاطك اليومي يجب أن يستحق تناول المزيد من السعرات الحرارية.

4. تناول أطعمة عالية الجودة

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في طبقك حتى تشعر بالصحة والامتلاء بعد تناول وجبتك، حاول أن تأكل الأطعمة الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون ، بما في ذلك البيض أو اللحوم الخالية من الدهون مع الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، إذا كنت تملأ نفسك بخيارات الأطعمة المغذية ، فسيصبح من الأسهل التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية واستهلاكها، استبدل المواد الغذائية المصنعة والمعبأة بالفواكه والخضروات الموسمية.