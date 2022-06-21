شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 مكملات غذائية لمظهر صحى وشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتبر بعض الفيتامينات والمعادن ضرورية لمظهر صحي وشبابي، ولكن الحصول على التغذية الكافية يمكن أن يمثل تحديًا، حتى مع اتباع نظام غذائي مثالي، فمن المستحيل أن نحصل على الفيتامينات والمعادن التي نحتاجها فقط من الأطعمة التي نتناولها ، إليك خمسة فيتامينات ثبت أنها تجعلك تبدو أصغر سنًا ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- الكولاجين:

ينتج جسمك الكولاجين بشكل طبيعي ، لكن هذا يتباطأ مع تقدم العمر، الكولاجين هو ما يمنع بشرتنا من الترهل ، ويمنحنا مظهرًا ممتلئًا وشبابًا، بدءًا من منتصف العشرينات من العمر ، نبدأ ببطء في فقدان الكولاجين بالنسبة للنساء ، يمكننا أن نفقد ما يصل إلى 30٪ من إنتاجنا للكولاجين في أول 5 سنوات من انقطاع الطمث.

2 - فيتامين سي:

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحيد الجذور الحرة ، يساعد فيتامين سي في عملية التجدد الطبيعي لبشرتك ، مما يساعد جسمك على إصلاح خلايا الجلد التالفة.

3 - فيتامين هـ:

يقول كليفلاند كلينك: "فيتامين هـ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل كمضاد للأكسدة ، ويساعد على حماية الخلايا من التلف في جميع أنحاء الجسم، إنه موجود في الزهم (زيت الجلد) ، مما يخلق حاجزًا طبيعيًا للحفاظ على رطوبة بشرتك.

4 - فيتامين أ (الريتينول):

يحافظ فيتامين أ على صحة الجلد من خلال محاربة الجذور الحرة ، فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يُعرف أيضًا باسم الريتينول، وتبلغ الحمية الغذائية الموصى بها لفيتامين أ 700 ميكروجرام للنساء و 900 ميكروجرام للرجال.

5 - الاحماض الدهنية أوميجا 3

أوميجا 3 ليست جيدة فقط لصحتك العامة ، بل يمكنها أن تجعلك تبدو أصغر سنًا، زيت السمك هو مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي نوع من الدهون الصحية للقلب مع خصائص قوية مضادة للالتهابات.