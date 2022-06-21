اعرف كيفية تناول اللحوم بشكل صحى.. بلاش المصنعة

القاهرة - سامية سيد - كثرة تناول اللحوم قد يكون له أضرار صحية، وتقليل كمية اللحوم التي تتناولها يعد فرصة للحصول على صحة أفضل، لذا نقدم في هذا التقرير 5 فوائد لتناول كميات أقل من اللحوم، بحسب موقع theepochtimes .

1. إنقاص الوزن

اللحوم هي مساهم رئيسي في السمنة، وخاصة اللحوم المصنعة مثل النقانق والصوصيص وفي الوقت نفسه ، الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل بقليل من 3 نقاط من (الأشخاص الذين يأكلون اللحوم بالإضافة إلى النباتات) وهذا يترجم إلى انخفاض بنسبة 11٪ في دهون الجسم.

2. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

في حين أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا فيما يتعلق بموعد إصابة شخص ما بالسرطان (الجينات ، ونمط الحياة) ، لاحظت جمعية السرطان الأمريكية أن اللحوم المصنعة على وجه التحديد مسببة للسرطان.

إذا كنت تعتقد أن تاريخ عائلتك أو عوامل أخرى قد تعرضك لخطر متزايد للإصابة بالسرطان، فإن تقليل كمية اللحوم المصنعة التي تتناولها يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابتك.

3. يخفض ضغط الدم

الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هذا يعني أن ضغط الدم لديهم بانتظام أعلى بكثير من النطاق الصحي.

وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة ، فإن الخطر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون اللحوم يزيد بنسبة تصل إلى 14%عن مخاطر النباتيين. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية إذا تركت دون علاج. يمكن أن يؤدي تقليل كمية اللحوم التي تتناولها إلى تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

4. انخفاض السكر في الدم

وجدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول اللحوم هم أقل عرضة بنسبة 74 % للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

5. النوم بشكل أفضل

يعني النوم عالي الجودة أن تكون قادرًا على النوم لوقت أقل مع عدد أقل من الاضطرابات(الشخير ، الاستيقاظ ، إلخ) ، ولكن لديك المزيد من الطاقة واليقظة عند الاستيقاظ لبدء يومك.

وأظهرت الدراسات أن استهلاك اللحوم المعتاد مرتبط بالحصول على قسط أقل من النوم ونوم أقل جودة لا يعيد شحن جسمك بشكل جيد.