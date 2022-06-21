شكرا لقرائتكم خبر عن التوازن على ساق واحدة لمدة 10 ثوانِ قد يعطى مؤشراً هاماً لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه صعوبة في الوقوف على ساق واحدة، فقد تكون علامة على شيء أكثر خطورة، حيث كشفت دراسة جديدة نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين لا يستطيعون التوازن على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ، يكونون أكثر عرضة للوفاة في غضون 10 سنوات تقريبًا بمقدار الضعف مقارنة بمن يستطيعون ذلك.

وبحسب جريدة "الجارديان" البريطانية أوضحت الأبحاث السابقة، على سبيل المثال، أن عدم القدرة على التوازن على ساق واحدة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وُجد أيضًا أن أداء الأشخاص الذين يعانون من ضعف التوازن أسوأ في اختبارات التدهور العقلي، مما يشير إلى ارتباطهم بالخرف.

وأكملت مجموعة دولية من الخبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وفنلندا والبرازيل دراسة هي الأولى من نوعها على مدى 12 عامًا لفحص العلاقة بين التوازن والوفيات.

يرتبط عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوان في منتصف العمر إلى ما بعده بمضاعفة خطر الوفاة من أي سبب خلال السنوات العشر القادمة، واقترح الباحثون إدراج اختبار التوازن في الفحوصات الصحية الروتينية لكبار السن.

تمت متابعة ما مجموعه 1702 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 51 و 75 عامًا ولديهم مشية مستقرة بين عامي 2008 و 2020 للدراسة، في البداية ، طُلب من المشاركين الوقوف على رجل واحدة لمدة 10 ثوانٍ دون أي دعم إضافي.

لتوحيد الاختبار ، طُلب من المشاركين وضع مقدمة قدمهم الحرة على الجزء الخلفي من أسفل الساق المقابلة مع الحفاظ على أذرعهم من جانبيهم وبصرهم ثابتًا للأمام و تم السماح بما يصل إلى ثلاث محاولات على أي من القدمين.

واحد من كل خمسة (21٪) فشل في الاختبار على مدى العقد التالي، توفي 123 لأسباب مختلفة بعد حساب العمر والجنس والأمراض الأساسية، ارتبط عدم القدرة على الوقوف بدون دعم على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ بزيادة خطر الوفاة بنسبة 84٪ لأي سبب.