شكرا لقرائتكم خبر عن إليك كيفية الحصول على معدة مسطحة في الوقت المناسب لقضاء عطلتك الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 يونيو 2022

إذا كنت تعاني من الانتفاخ ، فقد تشعر بعدم الارتياح لأن معدتك تدور وتشعر بالامتلاء.



بالنسبة لبعض الناس ، قد يعني ذلك الاستيلاء على وسادة عند الجلوس لإخفاء الانتفاخ.

لكن أحد خبراء التغذية كشف عن الأطعمة التي يجب أن تتناولها - والأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت ترغب في التغلب عليها والحصول على معدة مسطحة هذا الصيف .

قالت خبيرة التغذية الدكتورة غابرييل فوندارو إن الانتفاخ هو شكوى شائعة في المعدة وسيشعر معظم الناس بإحساس بالامتلاء أو الضغط أو الغازات في المعدة.

قالت: "الانتفاخ ، وهو توسع ظاهر في البطن ، يحدث غالبًا مع الانتفاخ".

عندما يتعلق الأمر بتقلب معدتك ، فإن ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير.

قال الدكتور فوندارو إن تناول أطعمة منخفضة الفودماب يمكن أن يقضي على الانتفاخ.

وأوضحت أن FODMAPs (السكريات قليلة التخمير ، السكريات الثنائية ، السكريات الأحادية والبوليولات) هي أنواع معينة من الكربوهيدرات - السكريات والنشويات والألياف في الأطعمة.

"يمكن أن يتخمر الفودماب داخل أمعائك ، ويسحب الماء إلى الجهاز الهضمي مما يسبب الانتفاخ.

ليس كل شخص حساسًا تجاه الفودماب ، ولكن إذا كنت تعاني من الانتفاخ المستمر ، فقد يكون من الجيد الحد من الكمية التي تتناولها."

وقالت إن 13 نوعًا من الأطعمة التي يمكن أن تحسن الانتفاخ هي:

موز الفلفل توت جزر خيار العنب الشوفان بطاطا الكينوا أرز طماطم حليب اللوز سبانخ

أوضح الدكتور Fondao لماذا يمكن أن تساعد هذه الأطعمة.

"المبدأ الرئيسي للنظام الغذائي منخفض الفودماب هو استبدال السكريات التي تحتوي على نسبة عالية من الفودماب (السكريات ضعيفة الهضم) بسكريات منخفضة في فودماب (تتحلل بسهولة في المعدة).

وبهذه الطريقة يتم تقليل تخمر السكريات في القولون مما يقلل من إجهاد الجهاز الهضمي والانتفاخ.

"النظام الغذائي منخفض الفودماب يمكن أن يساعد الناس على تحديد الأطعمة ، إن وجدت ، التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

"يمكن لأي شخص بعد ذلك تعديل نظامه الغذائي وفقًا لذلك ونأمل في تقليل الانتفاخ عن طريق القضاء على الجاني الغذائي."

في حين أن هذه هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ ، قال الدكتور فوندارو أن هناك بعض الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تزيد الأمر سوءًا.

إذا كنت عرضة للإزعاج الذي تسببه الحالة ، فعليك تجنب الأطعمة الخمسة عشر:

عسل الحليب أو منتجات الألبان الأخرى التي تحتوي على اللاكتوز ثوم بصل قرنبيط الفطر الخرشوف افوكادو المشمش والفواكه منزوعة النوى الأخرى تفاح قمح الكاجو فستق فول فواكه مجففة

قال خبير الطعام ، الذي يعمل مع Barbend ، إن وتيرة تناول الطعام يمكن أن يكون لها تأثير أيضًا.

"إن تناول الطعام بسرعة وابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ ، خاصة إذا تم تناول وجبة كبيرة جدًا.