شكرا لقرائتكم خبر عن من المتوقع أن تتحرك الولايات المتحده لخفض النيكوتين في السجائر والان مع التفاصيل

إذا نجحت هذه الجهود ، فقد يكون لها تأثير غير مسبوق في خفض الوفيات المرتبطة بالتدخين وتهديد صناعة قوية سياسيًا.

محمد الفلاح - من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن في أقرب وقت يوم الثلاثاء أنها تعتزم إصدار قاعدة تطالب شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في السجائر المباعة في الولايات المتحدة إلى مستويات ضئيلة أو غير إدمانية ، وفقًا لشخص مطلع على الوضع.

من المتوقع أن يتم الكشف عن المبادرة كجزء من "الأجندة الموحدة" للإدارة ، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفيدرالية المخطط لها والتي يتم إصدارها مرتين في السنة ، وفقًا للفرد المطلع ، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه تصريح بذلك. مناقشة القضية.

تتناسب السياسة مع هدف رئيسي للبيت الأبيض - وهو خفض الوفيات الناجمة عن السرطان. كجزء من إطلاق السرطان الذي أعيد تجهيزه في البيت الأبيض والذي أُعلن عنه هذا العام ، وعد الرئيس بايدن بخفض معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 50 في المائة على مدار 25 عامًا. يموت حوالي 480 ألف أمريكي لأسباب تتعلق بالتدخين كل عام ، ولا يزال استخدام التبغ هو السبب الأول للوفاة التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة

يمثل قرار اتباع سياسة لخفض مستويات النيكوتين الخطوة الأولى في عملية طويلة ، والنجاح ليس مضمونًا. يقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق عامًا على الأقل لإدارة الغذاء والدواء ، التي تنظم السجائر ، لإصدار لائحة مقترحة. بعد ذلك ، سيتعين على إدارة الغذاء والدواء مراجعة التعليقات الواردة من الجمهور قبل إصدار قاعدة نهائية.

يمكن للمعارضة أن تؤخر الجهود أو تعرقلها - خاصة إذا لم يتم الانتهاء من اللائحة قبل مغادرة بايدن لمنصبه. يمكن للرئيس المنتخب في عام 2024 أن يطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التوقف عن العمل على قاعدة غير مكتملة. صناعة التبغ ، التي من المؤكد أنها تعارض بشدة مثل هذا التغيير الجذري في منتجاتها ، يمكن أن تتحدى اللائحة النهائية في المحكمة.