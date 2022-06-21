شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات فحص يجب أن يخضع لها الرجل فوق سن الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم الناس يقللون بشكل كبير من أهمية الفحوصات المنتظمة أو اختبارات الفحص، نظرًا لنمط الحياة المزدحم وغير المتوقع في كثير من الأحيان، نتخطى البحث عن الرعاية الوقائية الروتينية.

فقط أثناء المرض نقوم بإجراء الاختبارات واستشارة الخبراء للعلاج، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات الاستقصائية الصحية أن الرجال أقل عرضة من النساء لزيارة الأطباء أو الخضوع للفحوصات الوقائية.

وفقا لموقع " healthline"، يعد إجراء اختبارات الفحص في الوقت المناسب جزءًا أساسيًا من نظام الرعاية الصحية للشخص للحفاظ على صحة جيدة ونوعية حياة جيدة.

وبالمثل، من الأهمية بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا إجراء فحص لحالتهم الصحية، مما سيساعد أيضًا في الحفاظ على الأمراض الشديدة في مكانها، لذلك، يجب على الرجال في سن الأربعين وما فوق إعطاء الأولوية لصحتهم والبحث عن العلامات والأعراض التي تشير إلى مشاكل صحية، والتي يمكن العناية بها قبل أن تصبح خطيرة، يجب أن يتعاملوا مع صحتهم بطرق محددة، وإحدى الطرق هي الخضوع للاختبارات اللازمة بناءً على سنهم المتنامي وعوامل أخرى.

نظرًا لأن أعراض العديد من الأمراض لا تظهر في مراحلها المبكرة، فإن المتابعة المنتظمة مع الفحوصات الصحية الحيوية ستساعد في السيطرة على المشكلة الصحية عن طريق تشخيصها مبكرًا.

مراقبة ضغط الدم

ضغط الدم هو القاتل الصامت، ويمكن أن يضر أيضًا بالقلب والرئتين والدماغ والكلى والأوعية الدموية، يعتبر فحص ضغط الدم من أهم اختبارات الفحص وهو سهل وغير مؤلم ولا يستغرق سوى بضع دقائق لتلقي النتائج.

ضغط الدم الصحي المستهدف هو 120/80 مم زئبق، نظرًا لأن ضغط الدم ليس له أي أعراض، فمن الضروري إجراء فحوصات منتظمة لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية وأزمة قلبية.

اختبار سكر الدم

يمكن أن يساعد اختبار سكر الدم المنتظم في التشخيص والتحكم في مستوى السكر في الدم والوقاية من مرض السكري من خلال تغيير نمط الحياة والعلاج في المرحلة الأولية، نحتاج أيضًا إلى تتبع ​​مستوى السكر في الدم لثلاثة أشهر، يتم إجراء هذا الاختبار قبل الإفطار وبعده، إلى جانب ذلك، فإن ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 دقيقة مع اتباع نظام غذائي سليم سيساعد في إدارة جيدة لمرض السكري والتحكم في مستوى السكر في الدم.

مستوى الدهون

يساعد هذا في قياس كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، يساعد هذا الاختبار في تحديد مخاطر ارتفاع الترسبات الدهنية في الشرايين ، والتي يمكن أن تسد الشرايين أو تضيقها ، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا مراجعة أطبائهم لإجراء اختبارات ملف تعريف الدهون مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية مرتبطة بأمراض القلب أو السكري أو مشاكل الكلى ، فقد يُنصح بإجراء فحوصات منتظمة بشكل متكرر.

تنظير القولون

يُنصح بتنظير القولون، المعروف أيضًا باسم فحص سرطان القولون، للرجال المعرضين لخطر كبير للإصابة بسرطان القولون ويُنصح ببدء الفحص عند سن 40 عامًا أو أكثر، قد يوصي الرجال المعرضون لخطر كبير بإجراء تنظير القولون في كثير من الأحيان.

فحص العين

بعد سن الأربعين، من الشائع أن تعاني من ضعف في رؤية العين، وغالبًا ما تتطلب تصحيحًا قويًا للرؤية القريبة، يوصى بفحص العين كل عامين للرجال الذين تجاوزوا سن الأربعين، غالبًا ما تزداد وتيرة اختبارات العين المنتظمة مع تقدمك في العمر أو ربما إذا كان المرء يعاني من مشاكل في الرؤية، أيضًا، يوصى بإجراء اختبار الجلوكوما كل عامين لأولئك المعرضين لخطر الجلوكوما ويمكن أن يبدأ عندما نكون في الأربعينيات، إلى جانب ذلك، يُنصح مريض السكري بالخضوع لفحص العين مرة واحدة سنويًا لتحديد التغيرات المصاحبة لاعتلال الشبكية السكري.