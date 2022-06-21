في يوم اليوغا العالمي هذه حميتها لقوام مثالي 

بيروت - نادين محمد - في 21 يونيو يحيي العالم يوم اليوغا. وهو مناسبة يتم من خلالها تعداد فوائد هذا النوع من التمارين. كما يقدم الخبراء في هذا المجال التوجيهات التي تساعد على ممارسته بالطريقة الصحيحة من اجل تحقيق الفائدة القصوى. لكنّهم يشددون في المقابل على اهمية اتباع نظام غذائي خاص وعلى التركيز على بعض المأكولات التي تساعد على الحصول على قوام مثالي.



قبل التعرف، في يوم اليوغا العالمي، على فوائدها الصحية، وخصوصاً بالنسبة الى الاشخاص الذين يريدون تخسيس الوزن الزائد او الحفاظ على قوام مثالي.

- تساعد اليوغا على الاسترخاء، ما يعني انها تساهم في تعزيز الشعور بالارتياح على المستوى النفسي.

- يمكن الاستفادة منها من اجل حرق الدهون وشد العضلات.

- تعزز ممارسة تمارين اليوغا امكانية التحكم بالشهية والحد من الرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترات التي تفصل بين الوجبات الـ3 الرئيسية.

- تؤثر هذه التمارين بشكل ايجابي على عملية التمثيل الغذائي. فهي تعمل على تحفيزها وزيادة حرق الدهون.

- تساهم في تنشيط الدورة الدموية وهو ما ينعكس ايجاباً على صحة القلب.

- تعزز هذه الرياضة مرونة الجسم وتزيد قدرته على التحمل.

- يمكن اللجوء اليها من اجل تحسين المزاج والتخلص من اضطرابات النوم وتجديد الطاقة.





في يوم اليوغا العالمي وبعد معرفة فوائدها، لا بد من التعرف على برنامج الرجيم الذي يجعل تمارينها اكثر فاعلية. وفي هذه الحالة من الضروري تطبيق هذه النصائح.

- يجب الحرص على تناول المأكولات الطبيعية والعضوية اي التي لا تحتوي على اي مواد حافظة والتي تزود الجسم بالطاقة. ومن هذه الاطعمة الخضار، الفواكه، اللحوم الخالية من الدهون الضارة، الدجاج، الحليب.

- يجب الانتباه الى اهمية تناول الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان.

- من الضروري الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على السكر الصناعي. ومن الممكن استبدال هذه المادة بالعسل او التمر او الفاكهة المجففة. كذلك من المفيد تطبيق هذا البرنامج.

الفطور

كوب من الحليب الطبيعي الخالي من السكر والدسم ومن اي اضافات صناعية، كوب من الشوفان العضوي المسلوق، قبضة من الزبيب.

الغداء

طبق يخنة يحتوي على مكونات طبيعية مثل اللوبياء او الباميا او الفاصولياء الخضراء. ويمكن ان تضاف اليه ملعقتا طعام من الارز الكامل المطهو على البخار من دون ملح.

وجبة خفيفة

يمكن تناول 3 الى 4 حبات تمر كحد اقصى او 10 حبات لوز نيئ من دون ملح.

العشاء

طبق كبير من سلطة الكينوا. ومن الافضل تناول هذه الوجبة في وقت غير متأخر. وفي هذه الحالة يمكن ان تضاف الى الطبق حبة فاكهة موسمية. اذاً من المهم في يوم اليوغا العالمي اخذ قرار تطبيق هذا الرجيم الى جانب ممارسة التمارين الخاصة والحرص على اتباع بعض العادات الصحية. ومن هذه العادات شرب ليترين من الماء يومياً والنوم لمدة 7 الى 8 ساعات في كل ليلة والامتناع عن استهلاك الدهون الضارة والسكريات.

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