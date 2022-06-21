شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للاحتفال بعيد الأب .. انتبه للعلامات التحذيرية على صحة الوالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 21 يونيو الاحتفال بعيد الأب كل عام ، لتكريم الآباء وتقدير عملهم الشاق، ومع تقدم الرجال في السن ، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية ومع ذلك ، عادة ما يمتنع الرجال عن الذهاب إلى الطبيب حتى تسوء الأعراض، أو يفشلون في الشفاء من تلقاء أنفسهم، يمكن أن يكونوا جاهلين بمختلف العلامات والأعراض التحذيرية الصحية، قد تكون علامة التحذير خفية ونادرة ، أو يمكن أن تكون تغييرًا مقلقًا فوريًا في الجسم في كلتا الحالتين ، من الضروري البحث عن علامات تحذير لمشاكل صحية مختلفة لضمان نمط حياة صحي، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ابحث عن علامات التحذير الصحية التالية عند الرجال: ضغط دم مرتفع:

كثير من الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يكون بسبب قلة النشاط البدني أو اتباع نظام غذائي غير صحي أو تاريخ عائلي سابق، ابدأ بمراقبة ضغط الدم كل ستة أشهر للتأكد من بقائه تحت السيطرة، يمكن للساعات الذكية المختلفة المتوفرة في السوق حساب ضغط الدم دون أي متاعب، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على مشاكل في الكلى أو القلب.

الكوليسترول:

يعد ارتفاع مستوى الكوليسترول علامة على الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو مشاكل القلب، قم بإجراء اختبار ملف تعريف الدهون كل ستة أشهر للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، اتصل بأخصائي صحي وتحكم في نظامك الغذائي للمساعدة في تقليل تراكم الكوليسترول في الجسم.

ألم صدر:

لا ينبغي الاستخفاف بألم الصدر، إنها علامة خطيرة على وجود خطأ ما بجسدك، بينما يرتبط ألم الصدر عادةً بالنوبات القلبية ، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على العديد من المشكلات الخطيرة الأخرى، يمكن أن تسبب مشاكل الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو الربو أو مشاكل المعدة مثل ارتجاع الحمض أو القرحة ألمًا في الصدر، تأكد من التعامل مع ألم الصدر على محمل الجد والعثور على السبب وراءه قبل أن يتفاقم.

دم في البراز أو البول:

هذا سبب كبير للقلق بين الرجال، قد تكون الملاحظة بالعين المجردة أقل وأصعب أو تكون كافية، إذا شعرت بألم لاذع أثناء التبول أو وجدت دمًا ، ففكر على الفور في إجراء فحص طبي، البول الدموي هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان البروستاتا، هو أحد السرطانات الرئيسية بين الرجال ويمكن أن يكون قاتلاً، قد تتسبب غدة البروستاتا المتضخمة أيضًا في ظهور دم في البول، قد تكون الأسباب الأخرى لذلك هي التهاب الكلى أو حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية، مهما كان السبب ، فهو علامة تحذير تحتاج إلى معالجة.

الدوخة أو التعب:

قد يكون الشعور بالدوار ناتجًا عن قلة إمداد الدماغ بالدم، يمكن أن يكون من أعراض السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، إذا بدأت فجأة في الشعور بالدوار ، فتأكد من الجلوس وطلب المساعدة، قد يكون مجرد انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو مستويات السكر.

إذا كنت تشعر بفقدان مفاجئ للطاقة وتواجه صعوبة في أداء المهام العادية ، فقد يكون ذلك من أعراض شيء خطير، في حين أن التوتر والقلق يمكن أن يسببا أيضًا نقصًا في الدافع ، إلا أنهما يمكن أن يكونا أعراضًا جسدية لأمراض مثل النوبة القلبية أو الاكتئاب أو مشاكل متعلقة بالكبد أو حتى اضطرابات النوم.

فقدان الذاكرة:

قد يُنسى المرء مع تقدم العمر ، ومع ذلك ، فقد يكون فقدان الذاكرة علامة على شيء أكثر خطورة من الشيخوخة، غالبًا لا نعتبر هذا سببًا للقلق لأنه مشكلة طبيعية مع تقدم العمر، يجب أن يؤخذ فقدان الذاكرة المفاجئ أو التغيرات في الحالة المزاجية على محمل الجد، يعد فقدان الذاكرة أكبر علامة على مرض الزهايمر أو أورام المخ أو العدوى، قد يؤدي إدمان الكحول أو السكتة الدماغية إلى فقدان الذاكرة أيضًا،إذا لاحظت فجأة علامات تدل على فقدان الذاكرة ، فتحدث إلى أخصائي طبي وافهم أسبابه.