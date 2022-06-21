الارشيف / صحة ورشاقة

هيئة الدواء تكشف آليات استخدام اللصقات الطبية الخاصة بأمراض القلب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف آليات استخدام اللصقات الطبية الخاصة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

1- أفضل مكان لوضع اللصقة هو الصدر ولكن يمكن وضعها على أى مكان باستثناء الركبة والكوع.

 

2- يجب أن يكون المكان المختار خالي من القرح، والجروح أو الحساسية.​

 

3- إذا كان الجلد مغطى بالشعر الكثيف، يجب قص الشعر بدون حلقه وذلك لتسهيل وضع اللصقة ونزعها.​

 

4- يجب تغيير موضع وضع اللصقة كل يوم وعدم استخدام نفس الموضع قبل مرور عدة أيام. ​

 

5- يجب التأكد من أن الجلد نظيف وجاف قبل وضع اللصقة فيمكن غسل المكان بالماء والصابون وتجفيف المكان جيدا قبل وضع اللصقة.​

 

6- إذا قمت بالاستحمام يجب الانتظار لفترة حتى يجف الجلد تماماً. ​

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا