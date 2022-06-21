شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي نباتى يمكنه حرق 5 كيلو جرامات فى أربعة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، عن العلاقة بين اتباع نظام غذائي نباتي وفقدان الوزن، ففي الوقت الذي يتجه فيه الناس إلى حمية الكيتو ، والصوم المتقطع، أو بدع حمية الصيام الجافة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، يشير بحث جديد إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يفي بالغرض دون الحاجة إلى تقييد السعرات الحرارية اليومية.

نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن: تعرف على الفوائد

وفقا لموقع " timesnownews"، في دراسة أجرتها لجنة الأطباء للطب المسؤول نُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية الأمريكية، تم تقسيم 244 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن إلى مجموعتين - واحدة حيث اتبع بعضهم نظامهم الغذائي الطبيعي والأخرى حيث طُلب منهم التحول إلى نظام غذائي منخفض، ونظام غذائي نباتي للدهون دون تقييد السعرات الحرارية.

بعد 4 أشهر، لاحظ الخبراء انخفاضًا في الوزن بمقدار 5 كيلو جرامات على وجه التحديد في أولئك الذين تناولوا الكثير من البقوليات، كما فقد هؤلاء الأشخاص أيضًا كتلة الدهون والأنسجة الدهنية الحشوية.

خلص الخبراء إلى أنه من أجل تحسين جودة الصحة، من الضروري تحسين جودة الأطعمة التي يتناولها الشخص، وهذا يعني الامتناع عن المنتجات الحيوانية وتناول الأطعمة النباتية مثل الحبوب والفاصوليا والفواكه والخضروات.

لماذا النظام الغذائي النباتي فعال في إنقاص الوزن؟

يقول الخبراء إن النظام الغذائي النباتي الكامل يشمل الأطعمة غير المصنعة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والماء والبروتينات النباتية، وهذا ما يجعله يشبع ويملأ الجسم - وهو سبب لعدم حاجة الناس لتقليل تناول السعرات الحرارية، تعمل الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية أيضًا على تنظيم الهرمونات ولها تأثير مضاد للالتهابات على الصحة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنها ترفع درجة حرارة الجسم أثناء الهضم حتى يتمكن المرء من حرق المزيد من السعرات الحرارية في هذه العملية.