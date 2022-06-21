اعرف فوائد اتباع نمط حياة صحى لصحتك النفسية والجسدية

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القاهرة - سامية سيد - نمط الحياة الصحي مهم للجميع، حيث إننا عندما نعتني بصحتنا الجسدية، نشعر بتحسن أيضًا ويصبح جسمنا أكثر لياقة واسترخاء وقدرة أفضل على التعامل مع الأشياء، وهذا أمر مهم، لصحتك النفسية، وبحسب موقع sane Australia، هناك العديد من الطرق التي تجعلك تتمتع بصحة جيدة وفوائد لاتباع نمط حياة صحى نتعرف عليها فى السطور التالية.

فوائد اتباع نمط حياة صحى

ما تكسبه من اتباع نمط حياة صحى يشمل الفوائد التالية:

-الشعور بتحسن للصحة النفسية - يمكن للتمارين المنتظمة أن تحسن مزاجك وتساعدك على الشعور بالتحسن

-ادخار المال - تناول الوجبات السريعة والتدخين والمشروبات السكرية كلها عادات باهظة الثمن

-مشاكل صحية أقل - العيش بأسلوب حياة أكثر صحة يعني انخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض

-السيطرة على حياتك - يساعدك الحفاظ على الصحة على الشعور بالسيطرة على حياتك.

كيف تتبع عادات صحية جيدة؟

الحفاظ على نمط حياة صحي وإدخال عادات من شأنها تحسين صحتك من الأهداف التي يسعى كثير من الناس لتحقيقها، وقد يكون من الصعب تغيير العادات القديمة، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتصبح أكثر صحة. تتمثل الخطوة الأولى المهمة في تحديد عادات أقل صحة وتعلم عادات جديدة وإيجابية لتحل محلها ، مثل:

-تناول أطعمة صحية ووجبات متوازنة وتقليل الوجبات غير الصحية.

-النوم بشكل جيد وإدارة التوتر

-أن تكون نشيطًا بدنيًا وتتجنب الخمول وقلة الحركة

-البقاء على اتصال مع الآخرين

-أن تكون على دراية بأي مخاطر صحية تتعلق بمرضك وعلاجه، والعمل مع طبيبك لمراقبتها ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة

-تحمل المسؤولية عن صحتك العامة بما في ذلك إجراء فحوصات منتظمة لعينيك وأسنانك.

كيفية تطوير عادات صحية إيجابية

المفتاح لتطوير عادات إيجابية لصحتك يشمل ما يلى:

ابدأ ببطء

غيّر شيئًا واحدًا فقط في كل مرة - انظر إلى الفوائد التي يمكن أن تأتي من تناول وجبات أكثر توازناً أو ممارسة الرياضة أكثر أو الإقلاع عن التدخين

قم بإجراء تغييرات صغيرة - من المرجح أن يصبح التغيير القابل للتحقيق عادة تحتفظ بها.

ابدأ ببطء - يمكن أن يكون إجراء تغيير تدريجيًا أسهل من كل ذلك مرة واحدة.

اعتمد على ما تفعله بالفعل- على سبيل المثال ، إذا كنت تستمتع بالمشي ، فحاول توسيع مسارك المعتاد بمقدار يمكن التحكم فيه.

تذكر أن زيادة السلوك الصحي الجديد أو إضافته يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك.

حاول التغلب على التحديات

هناك أشياء يمكنك القيام بها لإدارة أي تحديات إضافية تتعلق بمرضك وعلاجه - مثل النعاس أو الرغبة الشديدة في تناول السكر أو نقص الحافز تشمل الخطوات التي يمكنك اتخاذها ما يلي:

-تنظيم الأنشطة اليومية حول الآثار الجانبية للأدوية ، على سبيل المثال ، إذا كنت نعسانًا في الصباح ، فقم بتنظيم تمارين رياضية لفترة ما بعد الظهر.

-ناقش الأمور مع طبيبك - قد يكون هناك دواء آخر يمكنك تجربته ، أو اطلب الإحالة إلى أخصائي مثل اختصاصي التغذية أو أخصائي علم النفس للحصول على مشورة الخبراء.

البقاء في صحة جيدة

إن التمتع بالصحة هو أكثر من مجرد التمتع باللياقة والشعور بالتحسن، إنه يتعلق بالبقاء على هذا النحو أيضًا تتضمن النصائح التي تساعدك على البقاء متحفزًا وبصحة جيدة ما يلي:

-حدد موعدًا لإجراء فحوصات منتظمة مع طبيبك لمراقبة تقدمك، ولتحقيق هذه الدفعة الإضافية ، قد تحتاج إلى الاستمرار.

-كافئ نفسك - اشعر بالرضا عن تطوير عادات صحية بمكافأة نفسك بشيء لطيف.

-تغلب على الانزلاقات - إذا أخطأت ، فكن واقعيًا وابدأ من جديد.

البحث عن الدعم

هناك العديد من الطرق للحصول على الدعم الذي تحتاجه للحفاظ على صحتك تتمثل إحدى الخطوات المهمة في العثور على طبيب عام جيد تشعر بالراحة عند مناقشة صحتك معه. تعني رؤية الطبيب العام نفسه في كل مرة أنه يمكنك العمل معًا لإدارة صحتك وتنظيم الفحوصات حسب الحاجة.

إن وجود شخص آخر "كشخص داعم" يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على العادات الصحية.