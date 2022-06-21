شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وقت لتناول العشاء لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العشاء هو أحد أهم الوجبات في اليوم لأنه بعد جدول أو أنشطة مزدحمة، من الضروري تزويد الجسم بالطاقة، والأكثر أهمية من تناول العشاء هو تناوله في الوقت المناسب، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح خبير التغذية والصحفى والطبيب البريطاني مايكل موسلي، حول أفضل وقت لتناول وجبة العشاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وكشفت دراسة حديثة عن أن تناول عشاء متأخر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم بغض النظر عن السعرات الحرارية، كما أكدت الأبحاث أن أوقات العشاء يمكن أن تؤثر على الصحة، بل يمكنها في الواقع أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويمكن أن يساعد تناول وجبة صحية في الليل على تحسين النوم، ولكن تناولها في الوقت الخطأ يمكن أن يعطل النوم. يمكن أن يؤدي تناول العشاء في الوقت المناسب إلى خفض مستويات الالتهاب والتوتر والقلق وتحسين عملية الهضم، وكلها من المحتمل أيضًا أن تؤثر على وزن الفرد، إذا لم يتم الاعتناء بها.

وأوضح الدكتور موسلي أن أولئك الذين يأكلون في وقت متأخر من اليوم لديهم طعام عالق في نظامهم لفترة أطول.

أفضل وقت في اليوم للأكل لانقاص الوزن

وفقًا للدكتور موسلي، فإن أفضل وقت لتناول الطعام هو قبل الساعة 8 مساءً، أي قبل ساعات من موعد النوم، لذا حاول التوقف عن الأكل الساعة الثامنة مساءاً وبعدها لا تأكل شيئاً به سعرات حرارية.

وأشار الدكتور موسلى إلى أن تجنب السعرات الحرارية القريبة من نوم الفرد أمر مهم لأنه عندما يأكل شخص ما في وقت متأخر، يبقى الطعام في جسمه لفترة أطول.

عيوب وجبة العشاء المتأخرة

1. يمكن أن يساهم تناول العشاء في وقت متأخر في زيادة الوزن

2. يمكن أن يصبح سببًا محتملاً للعديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

3. أظهرت دراسة أجريت أن مستويات التمثيل الغذائي انخفضت لدى أولئك الذين تناولوا وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل.

4. لوحظ ارتفاع في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين تأخروا في تناول وجبتهم.

5. يسبب التهاباً ويؤثر على خلايا العضلات الوعائية.