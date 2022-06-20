25 مصمم أزياء في "حفل الموضة العالمي" بدبي 10 يونيو

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

أعلنت مجموعة شركات "الشموخ" عن إطلاقها فعالية متميزة ستقام للمرة الأولى في إمارة دبي، حيث سينطلق "حفل الموضة الدولي" والازياء العالمي في 10 يونيو المقبل، بفندق لو ميريديان دبي، بوجود 25 مصمما من نخبة مصممي الأزياء العالميين وأفضل وأشهر العارضات في الشرق الأوسط، وأمريكا وإفريقيا وأسيا.



وتشهد دبي دوماً خلال استضافتها عروض الأزياء أحدث الإطلالات وأبرز خطوط الموضة، بمشاركة نخبة المصممين العالميين، هاني البحيري، رامي قاضي، اماتو، عزرا، ريان "أتيليه الزهراء"، إلى جانب أفضل عارضات الأزياء ذات الأسماء اللامعة في عالم الموضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أول من أمس ببرج API العالمي بدبي، بحضور فاطمة لطفي رئيس مجلس ادارة مجموعة الشموخ، وأحمد محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بهجت المدير التنفيذي للفعالية، وحنيف شيخ "مجموعة الإمارات القابضة"، وشريف توماس "شركة مارفلز"، وسماح ابو عوف شركة "بريفيكت لاند" الشريك الإعلامي.

من جانبها، أكدت فاطمة لطفي، أن دبي دوماً هي الوجهة الأولى للمبدعين والمصممين لعروض الأزياء في المنطقة، والتي تشهد تصاميم ذات شهرة عالمية، ونأمل الدعم الكبير لهذا النوع من الفعاليات في دبي حيث سيزداد عدد المصممين من خلال هذا الحدث، كما نطمح إلى عرض تنوع المواهب ومساعدة المهتمين بعروض الأزياء على اكتشاف مواهب وأسماء جديدة قادرة على التميز مستقبلاً.

بدوره، قال أحمد محمد: "لا تكتمل أهمية هذا الحدث في الاحتفال به فحسب، بل في تقديم طرق جديدة لتجربة أفضل تجمع بين الفخامة والأزياء العصرية، وذلك من خلال تصاميم مبتكرة للنساء واستكشاف شخصيتهن الفريدة، من خلال التصاميم بأقمشة فريدة، لتلبية احتياجات أصحاب الذوق الرفيع".