5 نصائح لاختيار ملابسكِ الأنيقة في الصيف

محمد الفلاح - الإثنين 20 يونيو 2022

مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسب الرطوبة الخانقة في فصل الصيف، ليس من السهل دائماً اختيار الملابس المناسبة لمختلف أوقات اليوم، ومن ثم تبدو فكرة تجديد خزانة الملابس، وتكييفها مع متطلبات الطقس الحار في كل مرة، ضرورة توافر ما نحتاج إليه من الألوان الزاهية التي تتماشى مع روح هذا الفصل، وما يتناسب معنا من أزياء مريحة تناسب إجازاتنا الطويلة، وكذلك فساتين وتنانير خفيفة تساعد على التغلب على حرارة الطقس والمشاوير الطويلة ذهاباً كل يوم إلى المكتب.

