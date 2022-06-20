شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شخص مصاب بالاكتئاب.. اعرف إزاى تعتنى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب هو حالة طبية شائعة جدًا ولكنها خطيرة، له تأثير سلبي على شعورك وتفكيرك وتصرفك، يتسبب الاكتئاب في الشعور بالتعاسة وعدم الاهتمام بالأنشطة التي استمتعت بها سابقًا، يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات العقلية والجسدية، بالإضافة إلى انخفاض قدرتك على العمل والتفاعل مع الأشخاص من حولك، على الرغم من أن الاكتئاب يمكن علاجه، إلا أنه قد يكون مرهقًا جدًا للتعامل مع الاكتئاب أو العيش مع شخص يعاني من الاكتئاب، بعض العلاجات الأكثر شيوعًا للاكتئاب هي العلاج والأدوية.

ومع ذلك أثناء علاج الاكتئاب غالبًا ما نتجاهل التأثير الذي يسببه على الأشخاص من حولنا وكيف يمكن أن تؤثر أفعالهم أيضًا بشكل كبير على التعافي، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إذا كنت شخصًا يعرف شخصًا مصابًا بالاكتئاب أو تعيش معه فإن الخطوة الأولى هي أن تفهم أن ما يشعر به أو يتصرف به ليس تحت سيطرته، قد تظهر على الشخص المصاب بالاكتئاب الأعراض التالية:

حالة مستمرة من الحزن

فقدان الشهية / ارتفاع الشهية

مواجهة صعوبة اتخاذ القرارات والتفكير

فقدان الطاقة

النوم أكثر من المعتاد / المعاناة من مشاكل النوم

فقدان الاهتمام بالأنشطة والأشياء التي كانت ممتعة في السابق

الشعور بالعجز والقيمة

خواطر انتحار

حركة مفرطة بلا هدف (اهتزاز ، سرعة ، إلخ)

كيف تعتني بشخص مصاب بالاكتئاب؟

قد تظهر هذه الأعراض وتختفي وقد تختلف شدتها، إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بالاكتئاب ، فهذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها مساعدته والعناية به.

يشترك – ينخرط

من المهم جعلهم يشعرون بأنك تسمعهم وتفهمهم، حاول التحدث معهم وناقش كيف حالهم، يمكن للفحوصات المتكررة أن تساعدهم على الشعور بأهميتهم ورؤيتهم.

شجعه على رؤية الطبيب

سبب آخر لتأخير العلاج هو الرفض، إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما تعرفه يعاني من الاكتئاب ، شجعه على أخذ رأي خبير، تمامًا كما نرى طبيبًا عندما نتعرض لإصابة ، يجب أن نرى طبيبًا إذا شعرنا أن عقلنا ليس هو الأصلح، ناقش هذا الأمر مع الشخص المصاب واشرح مدى ضرورة وطبيعية علاج أي خلل في الجسم أو الدماغ.

الدعم السريع

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من مشاعر عدم القيمة أو عدم أهمية ذلك من الضروري إبلاغهم بمدى أهميتهم بالنسبة لك وإظهار الدعم الكافي أثناء متابعة العلاج.

توفير بيئة إيجابية

قد يواجه الشخص المصاب بالاكتئاب صعوبة في الشعور بالبهجة والسعادة، قد يساعد توفير بيئة إيجابية لهم في التغلب على مشاعر الحزن والعجز لديهم، على الرغم من أن العلاج والعلاج الصحيح ضروريان أيضًا، قد يؤدي الغضب أو السلوكيات السلبية من الأشخاص المحيطين بهم إلى تفاقم الأعراض.

المساعدة

قد يجد الشخص الذي يعاني من الاكتئاب صعوبة حتى في الاستحمام كل يومن تقديم المساعدة اللازمة ومساعدتهم في الحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية.

اجعلهم مشغولين

في كثير من الأحيان، قد تتفاقم مشاعر العجز وانعدام القيمة إذا كان الشخص المصاب يقضي وقتًا طويلاً في البقاء بمفرده أو لا يتعامل مع أي شخص أو أي شيء، قد يساعدهم الخروج في نزهات ومشاهدة الأفلام وممارسة الهوايات والخروج مع العائلة والأصدقاء على الشعور بالتحسن ومع ذلك ، أصر فقط ، ولا تجبرهم على الانخراط في أنشطة إذا قاوموا.