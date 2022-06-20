شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى النظام الغذائى المثالى المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب البلوغ سلسلة من التغيرات العاطفية والهرمونية والجسدية للأطفال، للتعامل مع مثل هذه المجموعة من التغييرات، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مليء بالعناصر الغذائية والمعادن، فإن اتباع نظام غذائي سليم سيساعد المراهقين في نموهم والحفاظ على صحتهم وتحسين تركيزهم في المدرسة وفي جدولهم اليومي، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla"

كل الحبوب

الحبوب الكاملة غنية بالألياف وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وحركات الأمعاء، تشمل الحبوب القمح والأرز والشوفان ودقيق الذرة والشعير وخبز القمح الكامل والمكرونة أو البسكويت، تحتوي الحبوب الكاذبة مثل الكينوا والحنطة السوداء على المغنيسيوم والزنك والحديد والبروتين التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحتوي على مضادات الأكسدة أيضًا، الحبوب الكاذبة غنية أيضًا بالألياف ويمكن دمجها بسهولة في نظامك الغذائي.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن والزبدة والجبن القريش غنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين أ ود، تساعد منتجات الألبان على تقوية العظام وجعلها صحية. الكالسيوم ضروري لعظام قوية والبروتينات تشكل ما يصل إلى 50٪ من حجم العظام. بشكل أساسي، إلى جانب شرب الحليب ، يمكنك دمجه بسهولة بطرق أخرى مثل الحبوب الساخنة أو دقيق الشوفان على الإفطار ومخفوق الحليب والعصائر. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يمكنك بسهولة اختيار حليب الصويا أو اللوز أو جوز الهند الذي يسهل الوصول إليه في السوق اليوم.

بروتين

تعتبر الدواجن مثل البيض والدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية مثل القريدس مصادر غنية بالبروتين، البروتين ضروري لإصلاح الخلايا وتوليد خلايا جديدة، تنظيم الهرمونات ، على وجه التحديد أثناء تحول الخلايا وتطورها خلال فترة البلوغ، يساعد البروتين أيضًا في بناء العضلات الخالية من الدهون، بياض البيض غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية. يمكنك أيضًا اختيار العدس والفول لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي، يعمل العدس الأحمر كمقشر طبيعي للمساعدة في التخلص من خلايا الجلد الميتة واستعادة التوهج وإضافة النعومة إلى بشرتك التي يعاني منها المراهقون أيضًا.

فواكه وخضراوات

توفر الفواكه والخضروات الملونة العديد من المعادن والفيتامينات للجسم، الخضار الورقية غنية بالحديد والكالسيوم والألياف ، بينما الخضار الملونة مثل أوراق الجرس والطماطم غنية بمضادات الأكسدة، يمكن بسهولة تقديم عصي الجزر والفجل كسلطات، يمنحك كوب من عصير الفاكهة أو سلطة فواكه الألياف ومضادات الأكسدة، تساعد الفاكهة أيضًا في تقليل فرص الإصابة بأمراض مزمنة في المستقبل.