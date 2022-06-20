شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل مكمل غذائى للالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالتهاب المفاصل تعني أن لديك تورمًا وألمًا في واحد أو أكثر من مفاصلك، يمكن أن يتسبب في شعور الشخص بألم المفاصل، وفقدان الوزن بشكل غير مقصود، وحتى صعوبة الحركة أو أداء مهام معينة مثل الكتابة، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في خطر إصابة الشخص بالتهاب المفاصل، بما في ذلك التركيب الجيني للفرد، والإصابات السابقة، والتعرض للعدوى، والنظام الغذائي

بغض النظر عن السبب بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع ألم مزمن في مفاصلهم، فإن إيجاد طرق للتحكم في آثار التهاب المفاصل يمكن أن يغير حياتهم. على الرغم من عدم وجود علاج واحد يضمن تخفيف أعراض التهاب المفاصل، فإن إجراء تغييرات صغيرة في نظامك الغذائي ونمط حياتك ، بما في ذلك إضافة مكمل لروتينك، قد يؤثر بشكل كبير على الألم وعدم الراحة. أحد المكملات الغذائية التي يمكنك استشارة طبيبك حول تناولها للتحكم في التهاب المفاصل هو مكمل الكركم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

مكمل الكركم

يمكن استكشاف المكملات عند البحث عن طرق للتحكم في أعراض التهاب المفاصل، من زيت السمك إلى بعض مضادات الأكسدة وحتى ببتيدات الكولاجين ، هناك الكثير من خيارات التي قد تساعد جسمك على إدارة التهاب المفاصل بشكل أكثر فعالية، ولكن من بين العديد من خيارات المكملات الغذائية ، فإن الخيار رقم 1 لالتهاب المفاصل هو مكمل الكركم .

الكركم أصفر اللون وقوي النكهة ، وقد استخدم لعدة قرون كإضافة لذيذة للعديد من الأطباق وعامل قوي مضاد للالتهابات، السبب في استخدام الكركم لعدة قرون كعلاج للعديد من الحالات هو مركب الكركمين الذي يحتوي عليه. هذا المركب هو ما يعطي هذا الجذر خصائصه المضادة للالتهابات ، مما يجعله علاجًا سريعًا لإدارة الألم ، وتخفيف الصداع، وربما دعم أعراض التهاب المفاصل.

تربط الأبحاث بين الكركم واستهداف أعراض التهاب المفاصل

وفقًا لنتائج المراجعة المنهجية والتحليل التلوي لثماني مقالات، أظهرت النتائج أن مستخلص الكركم بجرعة حوالي 1000 ملليجرام يوميًا من الكركمين يمكن استخدامه كعلاج لالتهاب المفاصل، في مراجعة منهجية أخرى وتحليل تلوي ، أظهرت البيانات أنه بعد تقييم ستة عشر تجربة معشاة ذات شواهد شملت 1810 بالغًا يعانون من هشاشة العظام في الركبة ، قللت مستخلصات الكركم من آلام الركبة بشكل كبير وتحسنت الوظيفة البدنية مقارنة بالدواء الوهمي. أيضًا، كان لمستخلصات الكركم أحداث سلبية أقل بنسبة 12٪ من العلاجات غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مثل Advil) ومعدلات مماثلة للعلاج الوهمي.

كيفية اختيار أفضل مكمل للكركم

عند اختيار مكمل الكركم، فإن اختيار المكمل الذي يحتوي أيضًا على البيبيرين، أو مستخلص الفلفل الأسود ، يمكن أن يساعد في زيادة التوافر البيولوجي للكركمين ، مما يساعد جسمك في النهاية على الاستفادة القصوى من هذا المركب الطبيعي. وسيساعد التأكد من أن العلامة التجارية التي تختارها معتمدة من قبل مؤسسات تابعة لجهات خارجية في ضمان حصولك فعليًا على ما تدفعه مقابل تلك الكبسولات الصغيرة.

بعض الأطعمة المضادة للالتهابات التي يمكن تضمينها:

أسماك المياه الباردة الزيتية (مثل السلمون)

عين الجمل

زيت الزيتون

التوت

افوكادو

وإلى جانب التركيز على هذه الإضافات المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي ، يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الحد من تناول الكحول والكميات الزائدة من السكريات المضافة واللحوم المصنعة للمساعدة في إدارة أعراضهم أيضًا.