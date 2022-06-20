9 علاجات سريعة تخلصك من حموضة المعدة في لمح البصر

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من الحموضة بشكل متكرر، فاستشيري طبيبك قبل تناول أدوية الحموضة بانتظام؛ لأن هذه الأدوية يمكن أن تتداخل مع العديد من الأدوية الأخرى، وتؤثر على الظروف الصحية الأساسية التي قد تكون لديك.

إذا كنت تعانين من الحموضة الشديدة في ما يلي 12 مكوناً بسيطاً متوفراً في مطبخك أو ثلاجتك، يمكن استخدامها للتخلص من حموضة المعدة.

1. أوراق الريحان

يمكن أن تمنحك الخصائص المهدئة والطاردة لأوراق الريحان راحة فورية من الحموضة، الغازات. فقط تناولي القليل من أوراق الريحان أو اغلي 3-4 أوراق من الريحان في كوب من الماء، واتركيها تنضج لبضع دقائق. رشفة منه بشكل متكرر تعد أفضل العلاجات المنزلية للحموضة؛ لأن لها خصائص مهدئة وطارده للغازات.



2. الشمر

يمكنك أيضاً مضغ الشمر بعد الوجبات، للوقاية من حموضة المعدة نظراً لفوائده العديدة في الجهاز الهضمي، من المؤكد أن شاي الشمر سيساعد الجهاز الهضمي على التمتع بالصحة والسعادة. يعتبر الشاي مفيداً جداً للمساعدة في عسر الهضم والانتفاخ بسبب الزيوت الموجودة في هذه البذور.



3. القرفة

تعمل القرفة كمضاد طبيعي للحموضة في المعدة، ويمكن أن تهدأ معدتك عن طريق تحسين الهضم للراحة، اشربي شاي القرفة لعلاج التهابات الجهاز الهضمي .

تعمل القرفة كمضاد طبيعي للحموضة.

4. اللبن

اللبن الرائب غني بحمض اللاكتيك الذي يعمل على محاربة الحموضة في المعدة، ويمكن مزج ملعقة صغيرة من أوراق الكزبرة المطحونة واللبن؛ للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يعمل على التغلب على الحموضة في المعدة.



5. القرنفل

يساعد القرنفل على علاج اضطرابات الجهاز، ومنع تكون الغازات في الجهاز الهضمي. يمكنك أيضاً تناول مسحوق القرنفل والهيل لعلاج الحموضة والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

6. بذور الكمون

تعمل بذور الكمون كمعادل للأحماض، وتساعد على الهضم وتسكين آلام المعدة. وتسحق بعض بذور الكمون المحمص قليلاً، ونقلّبها في كوب من الماء أو ننقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء المغلي وشُربها بعد كل وجبة.



7. الزنجبيل

يخفي الزنجبيل العديد من الفوائد الصحية لخصائصه الهاضمة المضادة للالتهابات، ويمكنك مضغ شريحة من الزنجبيل الطازج أو تناول ملعقة من عصير الزنجبيل مرتين إلى ثلاث مرات يومياً أو نقع الزنجبيل الطازج في كوب من الماء المغلي وتناوله.



8. خل التفاح

ما عليك سوى خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح الخام في كوب من الماء، وتناوله مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضاً تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء.



9. الموز

يحتوي الموز على مضادات الحموضة الطبيعية التي يمكن أن تكون بمثابة حاجز ضد ارتداد أحماض المعدة . ويعد الموز أبسط علاج منزلي للتخلص من الحموضة فقط تناول موزة واحدة كل يوم لمنع انزعاج أحماض المعدة.

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