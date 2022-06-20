بيروت - نادين محمد - هل النوم بعد الرياضة يزيد الوزن. يعتبر هذا السؤال اساسياً بالنسبة الى الاشخاص الذين يمارسون التمارين ويرغبون في الحفاظ على وزن صحي ويفضلون عدم اكتساب اي كليوغرام اضافي. وما يشير اليه الخبراء هو انه من الافضل في هذه الحالة تجنب ارتكاب بعض الاخطاء التي يمكن ان تلغي فوائد التمرين.

اضرار النوم بعد التمرين



على كل من تسأل هل النوم بعد الرياضة يزيد الوزن ان تحرص على معرفة الاخطاء التي يتعين عليها تجنبها لمنع ذلك. ومن ابرز هذه الاخطاء تناول وجبة كبيرة مباشرة بعد الانتهاء من التمرين ثم النوم. فهذا يؤدي حتماً الى زيادة الوزن. كما ان الخلود الى النوم العميق في هذه الحالة يسبب الشعور بالدوار بعد الاستيقاظ. وقد يؤثر الاغفاء بعد التمرين سلباً على نوعية النوم المسائي. فهذا يمكن ان يسبب المعاناة من الارق ليلاً. لكن في المقابل يمكن النوم بعد التمرين ومن دون تناول الطعام ان يساعد الجسم على الاسترخاء. كما انه يساهم في تجديد طاقته.

الوقت المناسب للنوم بعد التمرين



يرغب من يسألون هل النوم بعد الرياضة يزيد الوزن في معرفة الوقت الصحيح للاغفاء بعد ممارسة التمارين. وفي هذا السياق يرى الخبراء انه من الافضل فعل هذا بعد مرور ساعتين على الانتهاء من ذلك. كما ينصحون بألا تتخطى مدة الاستلقاء الـ 20 الى 30 دقيقة.

اخطاء تسبب زيادة الوزن بعد الرياضة



بعد الاجابة على السؤال هل النوم بعد الرياضة يزيد الوزن، من المهم ايضاً التعرف على بعض العادات السيئة التي يجب تجنبها في هذه الحالة من اجل الحفاظ على صحة جيدة وعلى وزن سليم.

- تناول المتممات الغذائية يسبب ارتفاع مستوى سكر الغليكوجين في الدم، وهو ما يسبب زيادة الوزن نتيجة احتباس الماء في الجسم.

- تناول مضادات الالتهابات والالم التي تؤدي ايضاً الى تخزين الجسم للماء وبالتالي الى زيادة الوزن.

- تناول الحلويات بعد القيام بالتمارين. وهذا يسمح للجسم باستعادة الطاقة التي خسرها. الا انه يسبب ايضاً، مع مرور الوقت، زيادة الوزن. كذلك يمكن ان يؤدي هذا بعد وقت قصير الى الاحساس الشديد بالتعب، ما يدفع غالباً الى تناول كمية كبيرة من الطعام. لذا من الافضل في حال الشعور بالجوع بعد الرياضة تناول الفاكهة.

- من الاخطاء التي يتم ارتكابها بعد التمرين ايضاً تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة. فمن الافضل استبدالها بالخضار والفواكه والاصناف البروتينية. اذاً لا تكتمل الاجابة على السؤال هل النوم بعد الرياضة يزيد الوزن من دون معرفة هذه الحقائق الاساسية التي تتضمن معلومات عن عوامل اخرى يمكن ان تؤثر على كتلة الجسم وصحته بطريقة سلبية.

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