أعشاب للتخسيس وتفتيت دهون البطن 

بيروت - نادين محمد - حتى وإن كنتِ تتبعين حمية صارمة، يجب الاعتماد على عدد من الطرق المختلفة للتخلص من الدهون العنيدة، لاسيما وان الجسم بعد فترة من اتباع حمية يتوقف عن حرق الدهون هنا عليكِ الاعتماد على بعض الأعشاب الطبيعية التي تسهل المهمة.

في بعض الحالات قد تفقدي الوزن ولكن تبقى الدهون العنيدة مختزنة في أماكن معينة، لاسيما البطن و الأرداف، هنا ننصحكِ بتناول الأعشاب و التوابل التالية التي ستسهل المهمة وتقضي على الدهون المختزنة.

1- فلفل اسود

يساعد الفلفل الأسود في تخفيف وزن الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي (التمثيل الغذائي هو عملية جسدية لتحويل الطعام إلى طاقة). الفلفل الأسود يساعد على حرق السعرات الحرارية ويساعد على الهضم بشكل أفضل. يمكن أن يساعد معدل التمثيل الغذائي الأسرع في حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بمعدلات التمثيل الغذائي الأبطأ في الجسم.

الطريقة:

أضيفي نصف ملعقة صغيرة (رشة) من مسحوق الفلفل إلى كوب من الماء الدافئ ، وقلبيه ثم تناوليه.

2- القرفة

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول أطعمة غنية بالدهون في النظام الغذائي اليومي ، ويمكن أن يساعد تناول شاي القرفة في تقليل آثاره. للقرفة خصائص معروفة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم. كما تساعد في تقليل كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الوجبة. تساعد أيضًا في تكسير الكربوهيدرات في جهازكِ الهضمي. من ثم تساعد كل خصائص القرفة هذه في إنقاص الوزن.

المكونات:

كوب من الماء الساخن

2 قطعة من القرفة بحجم 2.5 سم

(أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة)

1 ملعقة صغيرة من العسل

ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)

الطريقة:

في وعاء التسخين ، أضيفي كوبًا من الماء وعيدان القرفة (أو المسحوق). دعيها تغلي ثم اتركيها على نار هادئة لمدة 5 إلى 6 دقائق ، حتى يتغير لون الماء. أطفئ اللهب واتركيه لمدة 5 دقائق مغطاة. ثم صفيها في كوب، وأضيفي العسل وعصير الليمون ، وحركيها جيدًا وهي جاهزة للاستهلاك.

3- بذور الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على الألياف التي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن لأنها تزيد من الشعور بالشبع في الجسم وتثبط الشهية. هذا بدوره يمكن أن يقلل من السعرات الحرارية اليومية. من المعروف أن تناول ماء بذور الحلبة على معدة فارغة يساعد في تقليل دهون البطن أيضًا.

الطريقة:

انقعي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل. صفي البذور تناولي الماء في الصباح.

نصائح لتناول الأعشاب و التوابل للتخسيس:

تناولي هذه المشروبات على معدة فارغة في الصباح. لا تأكلي أو تشربي أي شيء آخر لمدة نصف نصف، لأفضل النتائج.

تحذير - لا تزيدي كمية الأعشاب ، إذا تم تناولها بكميات كبيرة ، فقد تتلاشى الآثار الجانبية. إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه أي من الأعشاب ، فيرجى استشارة طبيبكِ قبل تناولها.

مارسي الرياضة واتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا لإنقاص الوزن بشكل فعال.

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