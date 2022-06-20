شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة سكيتر.. ماذا تفعل إذا أصبت بالحساسية من لدغة البعوض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر درجات الحرارة المرتفعة علينا بشكل كبير، وهذا يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية، بما في ذلك مجموعة من الأمراض، مثل: الجفاف وضربة الشمس، كما أن هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في لدغات البعوض أو الناموس، وبعض الناس لديهم حساسية شديدة من البعوض وتعرف باسم متلازمة سكيتر، نتعرف في هذا التقرير على كيفية التعامل مع الحساسية من لدغة البعوض، بحسب موقع "health".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، هناك 3500 نوع مختلف من البعوض موجود حول العالم.

ما هي متلازمة سكيتر؟متلازمة سكيتر هي مرض نادر يسبب التهابات وحساسية في الأصل وتحدث بسبب تأثير لدغات البعوض.

تعد الإصابة بمتلازمة سكيتر أكثر شيوعًا عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مناعية مشتركة ، مما يجعلهم عرضة للاستجابة المبالغ فيها تجاه البروتينات (المستضدات) في لعاب البعوض.

ما هو السبب وراء ذلك؟يحتوي لعاب أنثى البعوض على بولي ببتيدات مصنوعة من الأحماض الأمينية هذه هي مستضدية في الطبيعة.

تلدغ إناث البعوض البشر لإنتاج البيض أثناء مص الدم بمساعدة خرطوم (جزء فمهم) تترك جزءًا من اللعاب في جلد الإنسان يمنع الدم من التجلط.هذا اللعاب الذي يحتوي على الأحماض الأمينية هو السبب وراء متلازمة سكيتر.

كيف تميزها عن لدغة البعوض؟ليس من الصعب التفريق بين لدغات البعوض الشائعة ومتلازمة سكيتر في حين أن اللدغات الشائعة يمكن أن تسبب الحكة والطفح الجلدي والنتوءات في غضون 20 دقيقة من اللدغة، فإن الاستجابة المناعية في متلازمة سكيتر تحدث بعد بضع ساعات من اللدغة.

ما هي الطرق الطبيعية لحماية نفسك من متلازمة سكيتر؟

طرق حماية نفسك من هذا الاضطراب النادر هي نفس طرق اللدغات الشائعة، وهي تشمل:

-طارد البعوض للبشرة

-ارتداء ملابس واقية أثناء الخروج

-استخدام الشباك والخيام أثناء التخييم

-استخدم كريمات طاردة البعوض

-إدارة المناطق التي تحتوي على الماء مثل البرك والأحواض والنباتات الداخلية

-الأهم من ذلك، الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما والربو واضطرابات الحساسية، يجب أن يكونوا حذرين بشأن لدغات البعوض يجب أن يسعوا للحصول على رأي طبيب متخصص على الفور لمضادات الهيستامين والكريمات الموضعية.