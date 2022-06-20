شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب ما بعد الولادة قد يصيب الرجال أيضًا.. وهذه أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعاً أن اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الأمهات الجدد، لكننا لا ندرك أنه قد يؤثر أيضًا على الآباء، وبالنظر إلى متطلبات تربية طفل، سواء كان ذلك الحرمان من النوم أو واجبات جديدة كوالد أو التعامل مع الوضع المالي ، يمكن أن يعاني الرجال أيضًا من اكتئاب ما بعد الولادة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأعراض والعلامات لاكتئاب ما بعد الولادة، بحسب موقع "health".

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

إنه شعور بالاكتئاب يحدث بعد ولادة الطفل، الصعود والهبوط العاطفي ، البكاء المتكرر ، الإرهاق ، الشعور بالذنب ، القلق ، وصعوبة حب ورعاية الأطفال حديثي الولادة، كلها أعراض لاكتئاب ما بعد الولادة لدى الوالدين.

بعد إنجاب طفل، يمر الأب والأم بتغييرات جسدية وعاطفية واقتصادية واجتماعية يمكن أن تؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة.

ما هي أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال؟

يعاني الرجال والنساء من اكتئاب ما قبل الولادة وبعدها بطرق مختلفة قد تظهر على الرجال بعض الأعراض "النموذجية" مثل الإرهاق والتغيرات في النوم أو عادات الأكل ، لكنهم أقل عرضة للتعبير عن مشاعرهم علنًا.

غالبًا ما يحتفظ معظم الآباء الجدد بمشاعرهم مكبوتة ، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من الضرر لأن التشخيص صعب.

تحقق من هذه العلامات الشائعة لاكتئاب الأب قبل الولادة أو بعد الولادة:

-الغضب ، تفشي الغضب ، أو السلوك العدواني زيادة في السلوك الاندفاعي أو الخطير، التهيج ، انخفاض مستويات الدافع ، مواجهة صعوبة في تكوين علاقة مع المولود الجديد ، الخوف، الحيرة والعجز ، والتخوف من المستقبل مشاكل أو اختلافات في العلاقات الزوجية.

أسباب اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال1. عدم كفاية تعليم الوالدين لكيفية رعاية الطفل

يشعر معظم الآباء، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، بقلق بالغ عندما يحضرون أطفالهم إلى العالم. ذلك لأن الاضطرار إلى تعلم كيفية رعاية الطفل يمثل تحديًا كبيرًا.

على أقل تقدير ، يمكن أن ينتشر اكتئاب ما بعد الولادة مثل الفيروس ، مما يتسبب في توتر عاطفي وقلق لدى كل من الأم والأب. نتيجة لذلك ، من المهم للآباء فهم تعقيدات الأبوة والأمومة ، وكذلك معرفة وتشخيص أسبابها أو أعراضها.

2. التغيرات الهرمونية

الآباء ، مثل الأمهات الجدد، عرضة لاكتئاب ما بعد الولادة نتيجة للتغيرات الهرمونية عندما يولد طفل ، قد تتغير الهرمونات مثل التستوستيرون والفازوبريسين في الأب أيضًا.

3. العلاقة الزوجية

قد تخضع حالة العلاقة الزوجية لتغيير يبدأ من الحمل وطوال فترة الانتقال إلى مرحلة الأمومة، يمكن تقسيم حالة العلاقة الزوجية إلى قسمين، الدعم الزوجي والرضا الزوجي ، وكلاهما يمكن أن يكون لهما تأثير سلبي على الحالة المزاجية الأبوية.

عوامل أخرى للنظر فيها

الآباء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة مقارنة بنظرائهم الأكبر سنًا. ومع ذلك ، فإن العمر ليس عامل الخطر الوحيد ، فالضغوط المالية والقلق وتاريخ المرض العقلي كلها عوامل خطر كبيرة ، وغالبًا ما يرتبط الاكتئاب عند الأب بالرفاهية العاطفية والمشكلات الاجتماعية والسلوكية.