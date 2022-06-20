شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض حصوات الكلى وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى كتلة صلبة تتكون من بلورات صغيرة، حيث يمكن أن توجد حصوة أو أكثر في الكلى أو الحالب في نفس الوقت، وهناك أنواع مختلفة من حصوات الكلى ويعتمد سبب المشكلة على نوع الحصوات، بحسب موقع " pennmedicine".

ويمكن أن تتكون الحصوات عندما يحتوي البول على الكثير من المواد التي تتكون منها البلورات يمكن أن تتطور هذه البلورات إلى حصوات خلال أسابيع أو شهور.

حصوات الكالسيوم هي أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا. من المرجح أن تحدث عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا يمكن أن يتحد الكالسيوم مع مواد أخرى لتشكيل الحجر.

أعراض حصوات الكلى

قد لا تكون لديك أعراض حتى تتحرك الحصوات إلى أسفل الأنابيب (الحالبين) التي من خلالها يفرغ البول في المثانة. عندما يحدث هذا ، يمكن للحصى أن تمنع تدفق البول من الكلى.

يتمثل العَرَض الرئيسي في الألم الشديد الذي يبدأ ويتوقف فجأة:

قد يشعر المريض بألم في منطقة البطن أو جانب الظهر.

قد ينتقل الألم إلى منطقة الفخذ (ألم الفخذ) والخصيتين (ألم الخصية) عند الرجال والشفرين (ألم المهبل) عند النساء.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

لون البول غير الطبيعي

دم في البول

قشعريرة

حُمى

قئ و غثيان

علاج حصوات الكلى

يعتمد العلاج على نوع الحصوة وشدة الأعراض.

غالبًا ما تمر حصوات الكلى الصغيرة عبر البول من تلقاء نفسها.

يجب تصفية البول حتى يمكن حفظ الحجر واختباره.

اشرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا لإنتاج كمية كبيرة من البول هذا سوف يساعد الحجر على المرور.

يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة من حصوات الكلى إلى البقاء في المستشفى قد تحتاج إلى إدخال سوائل في الوريد.

بالنسبة لبعض أنواع الحصوات ، قد يصف طبيبك دواءً لمنع تشكل الحصوات أو المساعدة في تكسير وإزالة المادة المسببة للحجر.