شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر يقضى على فقر الدم ولكنه يسبب الحساسية أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذر الشمندر هو أحد الأطعمة الفائقة التي تحتوي على محتوى غذائي رائع ومتعدد الاستخدامات بحيث يمكن إقرانه جيدًا بأي شيء من السلطات إلى الحساء والعصائر والحلويات، ولكن وفقا لموقع " healthline"، لا يعد البنجر الخيار الغذائي الذكي للحمل.

فوائد الشمندر في النظام الغذائي

جذور الشمندر مليئة بالمعادن والفيتامينات وتوفر التغذية التي يحتاجها الطفل بشدة، تشمل بعض فوائد البنجر:

التغلب على عسر الهضم:

أثناء الحمل بسبب اختلال التوازن الهرموني، يصبح الهضم بطيئًا وحتى راكدًا في بعض الأحيان، يساعد الشمندر في التخلص من الإمساك وعسر الهضم، يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الحفاظ على ارتفاع مستويات التمثيل الغذائي.

يساعد في التخلص من فقر الدم:

بسبب نقص الحديد، فمعظم النساء يعانين من فقر الدم حيث يعانين من أعراض مثل التعب والضعف المستمر، يعتبر البنجر مصدرًا نباتيًا رائعًا للحديد ، والتي وفقًا للجرعة الموصى بها هي 30-60 ملليجرام في اليوم.

يقلل من مخاطر تسمم الحمل:

يساعد عصير جذر الشمندر على خفض ضغط الدم والحفاظ على تسمم الحمل، ولكن بصرف النظر عن الفوائد ، يسبب البنجر أيضًا بعض الانزعاج للبعض.

الآثار الجانبية للبنجر:

يسبب الحساسية: يحتوي عصير الشمندر على العديد من المركبات مثل مضادات الأكسدة التي تجعله مفيدًا جدًا لصحة المرأة الحامل. ومع ذلك ، لا يمكن للجميع التمتع بهذه المزايا، تعاني العديد من النساء من الحساسية مثل الطفح الجلدي والشرى والحكة والقشعريرة وحتى الحمى.

نقص الكالسيوم:

شرب عصير البنجر يمكن أن يسبب انخفاض في مستويات الكالسيوم في الجسم ، وبالتالي يؤذي العظام.

أسباب النقرس:

يحتوي جذر الشمندر على كمية عالية من الأكسالات التي تشكل حامضًا زائدًا في نظامنا، الكثير من حمض اليوريك خطير لأنه يؤدي إلى تكوين النقرس، مما يسبب آلام المفاصل الشديدة، والحمى الشديدة.