شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للبرقوق.. يعزز فقدان الوزن ويمنع هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي البرقوق على الفيتامينات والمعادن والألياف وكذلك مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، يتوفر البرقوق عادة في الصيف ، لكن ليس عليك الانتظار لموسم معين للاستمتاع بالفاكهة وجني فوائدها الصحية، يمكنك تجربة النوع المجفف منه.

وفقا لموقع " healthsite"، من المعروف أن البرقوق مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد والمنغنيز والنحاس وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم، وفيما يلي 8 فوائد صحية.

فقدان الوزن

في دراسة أجراها معهد الجامعة لعلم النفس والصحة والمجتمع، فقد المشاركون الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين تناولوا البرقوق يوميًا حوالي 2 كجم خلال فترة 12 أسبوعًا.

يعتبر البرقوق مصدرًا جيدًا للطاقة ولكنه يستغرق وقتًا للهضم مما يجعل الشخص ممتلئًا لفترة طويلة من الزمن، كما أنه مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان مما يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام.

يتحكم ويمنع ارتفاع ضغط الدم

يحتوي البرقوق على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، يحتوي حوالي 100 جرام من البرقوق على 745 مجم من البوتاسيوم، وجدت دراسة أن جرعة واحدة من البرقوق (البرقوق المنقوع في الماء) أدت إلى انخفاض كبير في ضغط الدم لدى المرضى، كما وجدت دراسة أخرى نُشرت في دورية Archives of Internal Medicine أن حوالي 17000 مشارك ممن يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البوتاسيوم كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يعالج التهاب الكبد

تُعزى قدرة البرقوق على علاج اضطرابات الكبد إلى محتواه من الألياف، تم إجراء تجربة سريرية للتحقق من آثار البرقوق على وظائف الكبد. المشاركون في الدراسة الذين لديهم مستوى مرتفع من إنزيمات الكبد بسبب خلايا الكبد التالفة، تم إعطاؤهم 3 حبات برقوق منقوعة في كوب من الماء (250 مل) طوال الليل، بعد 8 أسابيع ، أظهر المشاركون انخفاضًا كبيرًا في الأسبارتات ترانس أميناز والبيليروبين مما يشير إلى أنه قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد.

جيد للهضم

أثبت البرقوق أنه ملين طبيعي للأشخاص الذين يعانون من الإمساك وسوء الهضم، كما أنها تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة التي تساعد على الهضم.

يعالج ويمنع هشاشة العظام

البرقوق مصدر مهم للبورون الذي يساعد في تحسين كثافة العظام، حصة واحدة من البرقوق كافية للوفاء بالكمية اليومية الموصى بها من البورون والحفاظ على عظامك سليمة لفترة طويلة.

يحسن صحة القلب

بسبب وجود المواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات أكسدة قوية ، يساعد البرقوق في الوقاية من أمراض القلب عن طريق تدمير الشرايين بسبب أكسدة البلاك، كما أن البرقوق غني بالألياف التي تساهم أيضًا في الوقاية من أمراض القلب

جيد لمرضى السكر

على الرغم من كونه سكريات بسيطة جيدة، إلا أن البرقوق يمكن أن يكون غذاء صحي لمرضى السكر، تم الافتراض أنه نظرًا لارتفاع نسبة الفركتوز والسوربيتول في النيران فيه، فإن البرقوق لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، يؤخر امتصاص الجلوكوز عن طريق إبطاء معدل خروج الطعام من المعدة، كما تزيد الألياف القابلة للذوبان في البرقوق من حساسية الأنسولين وبالتالي فهي جيدة للوقاية من مرض السكري من النوع 2 وعلاجه.

يخفض نسبة الكوليسترول

الألياف الموجودة في البرقوق تربط الأحماض الصفراوية وتساعد في إفرازها. للتعويض عن فقدان الأحماض الصفراوية، يعمل الكبد على زيادة إنتاج الأحماض الصفراوية الجديدة عن طريق استخلاص الكوليسترول من مجرى الدم، هذا يساعد بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.