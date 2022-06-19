شكرا لقرائتكم خبر عن تغير حاستى الشم والتذوق يشير إلى ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الولايات المتحدة والصين عن أن الأفراد الذين "أبلغوا بأنفسهم عن تغير في حاسة التذوق والشم" لديهم "زيادات أكبر في ضغط الدم بغض النظر عن عوامل الخطر المعروفة"، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وتم توثيق ضغط الدم لأكثر من 5000 شخص بالغ مرة واحدة في عام 2012 ومرة ​​أخرى في عام 2014 و في نفس الوقت، أكمل المشاركون استبيانًا حول طعمهم ورائحتهم.

خلال ذلك الوقت، أشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن "الأفراد الذين يعانون من تغير في حاسة التذوق والشم لديهم زيادات أكبر في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الشرياني المتوسط ​​بعد عامين من المتابعة مقارنة بأولئك لا يغير طعمه ولا يغير حاسة الشم".

تم إجراء البحث بعد النتائج السابقة التي أظهرت كيف أن الأشخاص ذوي "القدرة المنخفضة" على تذوق الصوديوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتوصي هيئة الصحة البريطانية NHS بمراقبة ضغط الدم لديك ، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا، إما باستخدام مجموعة أدوات فحص منزلية أو من خلال طبيبك العام أو الصيدلية.

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين.

بشكل عام، يعتبر ارتفاع ضغط الدم 140/90 ملم من الزئبق (ملم زئبق) أو أعلى (أو 150/90 ملم زئبقي أو أعلى إذا كان عمرك يزيد على 80).

حيث يعتبر ضغط الدم المثالي عادة ما بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى زيادة خطر إصابتك بعدد من الحالات الصحية الخطيرة والتي من المحتمل أن تهدد الحياة ، مثل:

-مرض القلب

-أزمة قلبية

-فشل القلب

-مرض الشرايين الطرفية

-تمدد الأوعية الدموية الأبهري

-مرض الكلى

-الخرف الوعائي

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن خفضه حتى ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر تعرضك لهذه الظروف الصحية.

على الرغم من أنه "ليس من الواضح دائمًا ما الذي يسبب" ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن هناك أشياء يمكن أن تزيد من مخاطر إصابتك.

على سبيل المثال ، قد تكون أكثر عرضة للخطر إذا كنت: تعاني من زيادة الوزن ، وتتناول الكثير من الملح ، ولا تأكل ما يكفي من الفاكهة والخضروات ، ولا تمارس تمارين كافية ، وتشرب الكثير من القهوة (أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين).

المدخنون والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أيضًا الأكثر عرضة للخطر.