شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كنت تعانى من التهاب المسالك البولية؟.. علامات يجب التنبه إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدوى المسالك البولية في الغالب بسبب البكتيريا، عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول والمثانة فإنها تميل إلى التراكم والنمو هناك مسببة العدوى، قد يكون هناك احتمال أن ينتشر هذا إلى الكلى أيضًا، لدى النساء فرصة أكبر للإصابة بهذا المرض من الرجال لأن مجرى البول لديهن أقصر من الرجال، وانقطاع الطمث هو أيضًا عامل محتمل يسبب عدوى المسالك البولية عند النساء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي أعراض التهابات المسالك البولية

تعتمد أعراض عدوى المسالك البولية في الغالب على مكان الإصابة، وعلى الرغم من شيوع العدوى في المسالك البولية السفلية، لا يمكن استبعاد وجود عدوى في المسالك البولية العلوية.

عندما تحدث العدوى البكتيرية في الجزء السفلي من المسالك البولية، فمن المرجح أن يشعر الفرد بحرقة أثناء التبول.

أثناء الإصابة، قد يضطر الفرد للتبول بشكل متكرر دون التبول كثيرًا.

في بعض الأحيان قد يكون للبول رائحة كريهة قوية وقد يبدو عكرًا في بعض الحالات ، قد يعاني الفرد من ألم في منطقة الحوض أو بالقرب من فتحة الشرج.

عندما تحدث العدوى في الجزء العلوي من المسالك البولية، فمن المحتمل أن تؤثر على عمل الكلى هذا يمكن أن يهدد الحياة لأنه يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم والصدمة وحتى الموت، يمكن أن يصاب الشخص بقشعريرة وحمى وغثيان وقيء في مرحلة مبكرة.

ما هي عوامل الخطر لعدوى المسالك البولية

هناك عوامل خطر لدى النساء أكثر من الرجال عندما يتعلق الأمر بالإصابة بعدوى المسالك البولية.عوامل الخطر الشائعة التي يجب أن تكون النساء على دراية بها هي:

مجرى البول أقصر

-يمكن أن يكون انخفاض مستوى هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث أرضًا خصبة للبكتيريا

-أنواع معينة من تحديد النسل مسئولة أيضًا عن عدوى المسالك البولية

-أولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي هم أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى

-حصوات الكلى مسئولة أيضًا عن التسبب في التهابات المسالك البولية