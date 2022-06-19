شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تناول جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا يحمى من أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمرار الأهداف الأساسية للتطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاحات المرخصة حاليًا في الحد من دخول المستشفى، والأمراض الشديدة والوفاة، وحماية النظم الصحية، يمنح استخدام اللقاحات المرخصة حاليًا للفيروس الذي تم تحديده من الحالات الأولى لفيروس كورونا في ديسمبر 2019 مستويات عالية من الحماية ضد نتائج المرض الشديدة لجميع المتغيرات، بما في ذلك اوميكرون Omicron بجرعة معززة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، كان هناك تطور مستمر وكبير للفيروس منذ ظهور فيروس كورونا في أواخر عام 2019، ومن المحتمل أن يستمر هذا التطور، ما يؤدي إلى ظهور متغيرات جديدة، لاسيما تلك التي تحتوي على تغييرات في بروتين سبايك، يظل مسار تطور كورونا غير مؤكد ولا يمكن حتى الآن التنبؤ بالخصائص الجينية والمستضدية للمتغيرات المستقبلية.

بالنظر إلى أوجه عدم اليقين المتعلقة بالتطور الإضافي، قد يكون من الحكمة متابعة هدف إضافي للتطعيم ضد فيروس كورونا كورونا المتمثل في تحقيق مناعة أوسع ضد المتغيرات المنتشرة والناشئة مع الحفاظ على الحماية ضد الأمراض الشديدة والوفاة.

وأضافت المنظمة، تشير البيانات المتاحة إلى أن إدراج متحور اوميكرون Omicron ، باعتباره المتغير المثير للقلق لفيروس كورونا الأكثر تميزًا من الناحية المستضدية، في تركيبة لقاح محدثة قد يكون مفيدًا إذا تم إعطاؤه كجرعة معززة لأولئك الذين تلقوا بالفعل سلسلة التلقيح الأولية لفيروس كورون.

المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتكوين لقاح كورونا (TAG-CO-VAC) هي مجموعة مستقلة من الخبراء استمرت في تقييم الآثار المترتبة على الصحة العامة لمتغيرات كورونا الناشئة المثيرة للقلق (VOC) على أداء لقاحات كورونا من أجل إصدار توصيات في الوقت المناسب بشأن التعديلات المحتملة على تركيبة سلالة اللقاح، منذ تصنيف متحور اوميكرون Omicron VOC من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في نوفمبر 2021 بانه مثير للقلق، تابعت TAG- المجموعة الاستشارية عن كثب تأثير أوميكرون Omicron على أداء لقاحات كورونا المرخصة حاليًا للنظر فيما إذا كان هناك تغيير في لقاحات كورونا، وما يبرر تكوين لقاح معدل لفيروس كورونا.

هل تركيب لقاح كورونا المعدل له ما يبرره؟

منذ تصنيف اوميكرون Omicron باعتباره مثيرا للقلق، والتي تسببت في موجات وبائية كبيرة في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست، وخصوصا أن اوميكرون يتميز بعدد كبير من الطفرات، بما في ذلك العديد في مناطق مهمة من بروتين السنبلة (S) كانت ميزة انتقاله على المتغيرات الأخرى مدفوعة إلى حد كبير بخصائص الهروب المناعي، وقد أصاب اوميكرون العديد ممن سبق تطعيمهم، تم تحديد العديد من السلالات الفرعية داخل اوميكرون، ولا سيما BA.1 و BA.2و BA.3و BA.4و BA.5، والتي تشترك في العديد من طفرات بروتين سبايك.

في هذا السياق، تستمر الأهداف الأساسية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام اللقاحات المرخصة حاليًا في الحد من دخول المستشفى، والأمراض الشديدة والوفاة، وحماية النظم الصحية.

وأوضحت المنظمة، إن سلسلة أولية من اللقاحات المرخصة حاليًا استنادًا إلى الفيروس الذي تم تحديده من الحالات الأولى في ديسمبر 2019 ، يُطلق عليها اسم فيروس ووهان، تمنح مستويات أقل من الحماية ضد الحالات الشديدة، ومع ذلك، يبدو أن جرعة معززة من لقاحات كورونا المرخصة حاليًا بناءً على مؤشر الفيروس تعيد الحماية ضد الأمراض الشديدة والوفاة ضد المتغيرات المتداولة حاليًا بمستويات لا تزال مقبولة.

ومع ذلك، كان هناك تطور كبير للفيروس، لا سيما في بروتين S ، منذ الحالات الأولى لفيروس كورونا، ومن المحتمل أن يستمر هذا التطور، مما يؤدي إلى ظهور متغيرات جديدة في المستقبل. هناك عدم يقين بشأن توقيت الظهور، ومدى الدوران العالمي والخصائص المستضدية للمتغيرات المستقبلية، في هذا السياق، قد يكون من المرغوب فيه الحصول على المناعة ضد مجموعة واسعة من مستضدات بروتين سبايك لفيروس كورونا قدر الإمكان للاحتفاظ بالحماية وتحسينها ضد المتغيرات المستقبلية، لذلك، قد يكون من الحكمة متابعة هدف إضافي للتطعيم ضد فيروس كورونا كورونا لتحقيق الاستجابات المناعية التي:

الحصول على اتساع أكبر في الاستجابة المناعية ضد المتغيرات المتداولة والناشئة، لتعزيز الحماية ضد هذه المتغيرات والاحتفاظ بالحماية من دخول المستشفى والأمراض الشديدة والوفاة وحماية الأنظمة الصحية.

على هذا النحو، قد يكون هناك ما يبرر تركيبة لقاح كورونا المعدلة لتوسيع الحماية المناعية ضد مستضدات بروتين سبايك المتباينة.

إذا تم اعتبار تركيبة لقاح كورونا المعدلة ضرورية، فما تركيبة سلالة اللقاح الموصى بها؟

نظرت المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتكوين لقاح كورونا (TAG-CO-VAC) في الخصائص الوبائية والفيروسية المقارنة للمركبات العضوية المتطايرة حتى الآن، بما في ذلك اوميكرون لذلك، تشير البيانات المتاحة إلى أن إدراج متحور Omicron في تركيبة لقاح محدثة من المرجح أن يكون مفيدًا في المجموعات السكانية التي تلقت بالفعل سلسلة أولية من لقاحات كورونا.

الأهم من ذلك تعتبر المجموعة الاستشارية، بأن الحماية التي يوفرها منتج لقاح خاص بأوميكرون من المرجح أن تختلف في أولئك الذين تلقوا بالفعل سلسلة أولية من لقاح كورونا، يُستنتج من ذلك أن منتج لقاح أحادي التكافؤ خاص بأوميكرون يتم إعطاؤه كجرعة معززة لأولئك الذين تلقوا بالفعل سلسلة لقاح أولية قد يؤدي إلى اتساع نطاق الاستجابة المناعية، على النقيض من ذلك، فإن منتج اللقاح أحادي التكافؤ الخاص بأوميكرون كتركيبة قائمة بذاتها للسلسلة الأولية من فيروس كورونا قد لا يوفر الحماية من الفيروس الأصلى.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إلى انخفاض بنسبة 90% في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في جميع أنحاء العالم،

وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسيوس، "يحتاج العالم إلى آلية أكثر فعالية لمشاركة التراخيص في حالات الطوارئ، مضيفا، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي والوفيات التي تم الإبلاغ عنها بسبب هذا المرض انخفضت بأكثر من 90% عن ذروتها في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف: "إن الانخفاض العالمي في حالات الإصابة والوفيات المُبلغ عنها لفيروس كورونا مستمر، مشيرًا إلى أنها تراجعت "بأكثر من 90% من ذروتها في وقت سابق من هذا العام".

وتابع قائلاً: "هذا اتجاه مرحب به للغاية، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أكثر من 3 ملايين حالة إلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لتقليل المراقبة والاختبار في بعض البلدان، فإن هذا الرقم لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ.

وبحسب المدير العام فإن "العالم بحاجة إلى آلية أكثر فاعلية لتقاسم التراخيص في حالات الطوارئ".

اعتبارًا من 13 يونيو، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، أصيب 532،887،531 شخص في جميع أنحاء العالم وتم الإبلاغ عن 6،307،021 حالة وفاة.