شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النسيان فى الامتحانات.. إليك 6 حيل لتحسين وتقوية ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذاكرة هي وظيفة متكاملة مسئول عنها المخ، تشير الذاكرة إلى تسجيل أي معلومات يتلقاها الدماغ وتخزينها والاحتفاظ بها ومع ذلك قد يتعرض طلبة الثانوية العامة على نسيان بعض المعلومات التى ذاكروها طوال العام، يمكن أن تتسبب العديد من الأسباب في تدهور وظائف الذاكرة في الدماغ وبالتالي، من المهم اتباع الخطوات اللازمة لضمان عمل وظائف الذاكرة بسلاسة، وفقا لما نشره موقع" doctor.ndtv".

إليك كيف يمكنك تحسين ذاكرتك: التأمل:

التأمل طريقة فعالة لإعادة ضبط العقل وإعادة شحنه، في كثير من الأحيان، قد تتعرض وظيفة الذاكرة للخطر، قد يحدث هذا بسبب عوامل مختلفة مثل التوتر والقلق والإرهاق وما إلى ذلك، يساعد التأمل على تجديد العقل مما يزيد من الذاكرة.

أخذ قسط وافر من النوم :

قد تجعلك قلة النوم تشعر بالضبابية وبعيدًا عن التركيز، النوم يمنح وعيك راحة ويعزز الوضوح في العقل، أفضل طريقة لضمان حصولك على قسط كافٍ من النوم هي إدارة الأوقات الثابتة للنوم والاستيقاظ، يمكن أن يساعدك الجدول الزمني المناسب للنوم في الحصول على الراحة التي تحتاجها.

تميرن العقل:

من أفضل الطرق للتأكد من أن ذاكرتك تعمل بأفضل إمكاناتها هي تحريك عقلك، هناك العديد من التمارين والألعاب الذهنية التي يمكنك دمجها في روتينك لضمان حصول ذاكرتك على التمرين الذي تحتاجه، يمكنك الانخراط في أنشطة مثل الشطرنج والسودوكو وما إلى ذلك فى فترة الراحة لديك ولو لبعض دقائق وذلك لتنشيط الذاكرة، هناك طريقة رائعة أخرى لتشجيع الذاكرة الجيدة وهي تجنب الاعتماد على أشياء أخرى على سبيل المثال ، تجنب استخدام الــ GPS الذى يوجهك للأماكن التي قمت بزيارتها من قبل، وتجنب الاعتماد على الملاحظات التذكيرية، وما إلى ذلك.

صحتك العقلية والجسدية متلازمان، هذا يعني أنهم يؤثرون على قدرات بعضهم البعضن يساعد التمرين على تعزيز الوظائف المختلفة في الجسم ، بما في ذلك وظائف الدماغ المتعددة، تساعد ممارسة الرياضة في إنتاج الهرمونات المختلفة التي تساعدنا على الشعور بالنشاط والسعادة، يمكن أن يؤثر نقص هذه الهرمونات في الجسم سلبًا على مزاجك وتركيزك، ويمكن التمرين ولو لدقائق حتى تستعيد لياقتك وفى نفس الوقت تستعيد قوة ذاكرتك.

الجو الأسري والصداقات..

يتطلب الدماغ هرمونات مختلفة لتعزيز وظائفه، يحتاج البشر إلى تفاعلات اجتماعية لتعزيز إنتاج الهرمونات المختلفة التي تؤثر بشكل كبيرعلى مزاجنا وكذلك على قدرات عقولنا، يمكن أن يتسبب النقص في إنتاج الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين في حدوث اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى تفاقم وظائف ذاكرة الدماغ.

تناول الطعام الصحي:

يلعب ما تأكله دورًا كبيرًا في كيفية عمل عقلك وجسمك، تعزز الأطعمة الغنية بالمغذيات إنتاج الهرمونات وكذلك تحسين قدرات الدماغ، ترتبط العناصر الغذائية المختلفة ارتباطًا مباشرًا بتحسين قدرة الدماغ، ثبت أن الأطعمة مثل اللوز والشيكولاتة الداكنة والكركم وما إلى ذلك تعمل على تحسين الذاكرة.