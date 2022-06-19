شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتناول ما يكفى من فيتامين ب 12؟.. إليك قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 مهم للغاية للجسم، يساعد في تعزيز الأداء السليم للخلايا العصبية وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه يوفر العديد من الفوائد للجسم وبالتالي، من المهم دمج ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 في نظامنا الغذائي، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

فيما يلي بعض الفوائد:

يساعد في منع فقر الدم

يعزز الولادة الصحية والطبيعية

يعزز صحة العظام

يحمي الرؤية

يحافظ على صحة الدماغ

يعزز الطاقة

صحة قلب أفضل

يعزز صحة الأظافر والشعر

الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 التي تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي: منتجات الألبان:

يعتبر الحليب مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ب 12، إنها واحدة من أكثر الأطعمة المتاحة بسهولة، يعتبر الحليب كامل الدسم والحليب الخالي من الدسم والحليب المقوى وما إلى ذلك مصادر رائعة لفيتامين ب 12، الجبن والزبادي من منتجات الألبان الشعبية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 12.

التونة:

الأسماك مليئة بالعناصر الغذائية المختلفة وهي إضافة رائعة لأنظمتنا الغذائية، التونة على وجه الخصوص متاحة بسهولة ويمكن طهيها بطرق مختلفة، على الرغم من أن التونة غالبًا ما تكون متوفرة في أشكال معلبة أو مطبوخة مسبقًا ، فإن أفضل طريقة لاستخراج أقصى قدر من العناصر الغذائية هي تناول الأطعمة في حالة طازجة.

البيض:

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتينات والسيلينيوم وفيتامين B5 وفيتامين B2 والفوسفور وما إلى ذلك، يتم تعبئة صفار البيض بشكل خاص بفيتامين ب 12، كما أنها تحتوي على مادة الكولين التي لا يتم استهلاكها بشكل كافٍ في كثير من الأحيان.

فول الصويا ومنتجاته:

يعتبر فول الصويا مصدرًا كبيرًا للعديد من العناصر الغذائية والمعادن للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو يتجنبون اللحوم ومنتجات الألبان، يعتبر فول الصويا ومنتجاته مثل حليب الصويا والتوفو والتمبيه وما إلى ذلك مصدرًا رائعًا لفيتامين B12 والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف وما إلى ذلك.

الكلاوي والكبده:

اللحوم العضوية مليئة بالعناصر الغذائية والمعادن، فهي غنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل البروتين والنحاس والسيلينيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ والحديد والمغنيسيوم وما إلى ذلك، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى ، أثبتت كلى وكبد الحيوانات أنها غنية بفيتامين ب 12.